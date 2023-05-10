https://ria.ru/20230510/molodezh-1870823042.html

Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе

Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе - РИА Новости, 10.05.2023

Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе

Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:08

2023-05-10T16:08

2023-05-10T16:33

россия

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, Запад продолжит реализацию своей стратегии, направленной на ослабление России и предпримет еще не одну попытку нанести удар различными способами."При этом не будет гнушаться вовлечением несовершеннолетних для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях", - подчеркнул Гребенкин.По его данным, в целях разжигания агрессии в молодежной среде и, как следствие, дестабилизации общественно-политической ситуации в подрывной работе против России используются все новые приемы и методы - например, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры."В частности, под кажущимися смехотворными и безобидными поводами - не так одет, не та прическа, поклонник не той музыки - стимулируется искусственное создание конфликтных ситуаций с участием доселе малоизвестных подростковых движений. А в последующем негативные последствия этих конфликтов широко включаются в информационную повестку дня", - пояснил замсекретаря СБ РФ.Но, считает он, попытки Запада стимулировать разгул преступности "обречены на провал".

https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html

https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире