https://ria.ru/20230510/molodezh-1870823042.html
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе - РИА Новости, 10.05.2023
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе
Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:08
2023-05-10T16:08
2023-05-10T16:33
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, Запад продолжит реализацию своей стратегии, направленной на ослабление России и предпримет еще не одну попытку нанести удар различными способами."При этом не будет гнушаться вовлечением несовершеннолетних для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях", - подчеркнул Гребенкин.По его данным, в целях разжигания агрессии в молодежной среде и, как следствие, дестабилизации общественно-политической ситуации в подрывной работе против России используются все новые приемы и методы - например, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры."В частности, под кажущимися смехотворными и безобидными поводами - не так одет, не та прическа, поклонник не той музыки - стимулируется искусственное создание конфликтных ситуаций с участием доселе малоизвестных подростковых движений. А в последующем негативные последствия этих конфликтов широко включаются в информационную повестку дня", - пояснил замсекретаря СБ РФ.Но, считает он, попытки Запада стимулировать разгул преступности "обречены на провал".
https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе
Совбез: Запад будет пытаться использовать российскую молодежь для диверсий
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США
, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
По его словам, Запад продолжит реализацию своей стратегии, направленной на ослабление России и предпримет еще не одну попытку нанести удар различными способами.
"При этом не будет гнушаться вовлечением несовершеннолетних для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях", - подчеркнул Гребенкин.
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По его данным, в целях разжигания агрессии в молодежной среде и, как следствие, дестабилизации общественно-политической ситуации в подрывной работе против России используются все новые приемы и методы - например, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры.
"В частности, под кажущимися смехотворными и безобидными поводами - не так одет, не та прическа, поклонник не той музыки - стимулируется искусственное создание конфликтных ситуаций с участием доселе малоизвестных подростковых движений. А в последующем негативные последствия этих конфликтов широко включаются в информационную повестку дня", - пояснил замсекретаря СБ РФ.
Но, считает он, попытки Запада стимулировать разгул преступности "обречены на провал".
Источник сообщил о вербовке СБУ украинцев, выезжающих в Россию