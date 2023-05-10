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Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе - РИА Новости, 10.05.2023
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16:08 10.05.2023 (обновлено: 16:33 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/molodezh-1870823042.html
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе - РИА Новости, 10.05.2023
Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе
Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:08
2023-05-10T16:33
россия
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, Запад продолжит реализацию своей стратегии, направленной на ослабление России и предпримет еще не одну попытку нанести удар различными способами."При этом не будет гнушаться вовлечением несовершеннолетних для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях", - подчеркнул Гребенкин.По его данным, в целях разжигания агрессии в молодежной среде и, как следствие, дестабилизации общественно-политической ситуации в подрывной работе против России используются все новые приемы и методы - например, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры."В частности, под кажущимися смехотворными и безобидными поводами - не так одет, не та прическа, поклонник не той музыки - стимулируется искусственное создание конфликтных ситуаций с участием доселе малоизвестных подростковых движений. А в последующем негативные последствия этих конфликтов широко включаются в информационную повестку дня", - пояснил замсекретаря СБ РФ.Но, считает он, попытки Запада стимулировать разгул преступности "обречены на провал".
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Запад будет пытаться использовать молодежь для диверсий, считают в Совбезе

Совбез: Запад будет пытаться использовать российскую молодежь для диверсий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоток людей на московской улице
Поток людей на московской улице - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных и диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
По его словам, Запад продолжит реализацию своей стратегии, направленной на ослабление России и предпримет еще не одну попытку нанести удар различными способами.
"При этом не будет гнушаться вовлечением несовершеннолетних для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях", - подчеркнул Гребенкин.
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По его данным, в целях разжигания агрессии в молодежной среде и, как следствие, дестабилизации общественно-политической ситуации в подрывной работе против России используются все новые приемы и методы - например, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры.
"В частности, под кажущимися смехотворными и безобидными поводами - не так одет, не та прическа, поклонник не той музыки - стимулируется искусственное создание конфликтных ситуаций с участием доселе малоизвестных подростковых движений. А в последующем негативные последствия этих конфликтов широко включаются в информационную повестку дня", - пояснил замсекретаря СБ РФ.
Но, считает он, попытки Запада стимулировать разгул преступности "обречены на провал".
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