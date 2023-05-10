https://ria.ru/20230510/mobilizatsiya-1870803597.html
В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию
В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию - РИА Новости, 10.05.2023
В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) готовит законопроект, позволяющий призывать на спецоперацию приобретших гражданство РФ мигрантов, в том числе из Средней... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:06
2023-05-10T15:06
2023-05-10T15:06
специальная военная операция на украине
россия
закавказье
средняя азия
михаил матвеев
госдума рф
кпрф
безопасность
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) готовит законопроект, позволяющий призывать на спецоперацию приобретших гражданство РФ мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья, а также призвал активно использовать их в стройбате, в том числе на передовой. "О моей инициативе уравнять в воинской обязанности граждан России, у кого нет другой родины и паспорта, с приобретшими российское гражданство мигрантами (я говорил о выходцах из среднеазиатских республик, но на самом деле речь идет о всех, в т.ч. Закавказье)… Речь о возможности мобилизации и призыва с распределением по существующим подразделениям российской армии, желательно не больше 2-3 во взвод, чтобы их "землячества" не подавляли воинскую дисциплину... А также об активном использовании в качестве стройбата, в том числе на передовой", - написал он в своем телеграм-канале. Депутат объяснил подготовку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежит призыву. "Они могут только добровольцами пойти в ВС РФ по контракту. Поэтому абсолютное большинство вчерашних мигрантов предусмотрительно не расстаются с паспортами своих республик и – опочки - не подлежат призыву в Вооруженные силы России и мобилизации", - рассказал депутат. По словам парламентария, он получает много комментариев и угроз в своем телеграм-канале по этой теме. "А комментарии и угрозы, которые я здесь на ломаном русском языке получаю, типа "это не наша война - пусть русские и умирают, а нас не трогай", доказывают, что если такую паразитирующую психологию самым жестоким образом сейчас российской власти не сломать, в лице диаспор мы скоро можем получить в нашем тылу настоящую пятую колонну, враждебную российской государственности", - добавил Матвеев. Также депутат подчеркнул, что проблему не решить без коренного изменения подходов власти и спецслужб к миграционной и демографической проблеме.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, закавказье, средняя азия, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Закавказье, Средняя Азия, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ, Безопасность
В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию
В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов с российским гражданством на СВО
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) готовит законопроект
, позволяющий призывать на спецоперацию приобретших гражданство РФ мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья, а также призвал активно использовать их в стройбате, в том числе на передовой.
"О моей инициативе уравнять в воинской обязанности граждан России
, у кого нет другой родины и паспорта, с приобретшими российское гражданство мигрантами (я говорил о выходцах из среднеазиатских республик, но на самом деле речь идет о всех, в т.ч. Закавказье)… Речь о возможности мобилизации и призыва с распределением по существующим подразделениям российской армии, желательно не больше 2-3 во взвод, чтобы их "землячества" не подавляли воинскую дисциплину... А также об активном использовании в качестве стройбата, в том числе на передовой", - написал он в своем телеграм-канале.
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Депутат объяснил подготовку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежит призыву.
"Они могут только добровольцами пойти в ВС РФ по контракту. Поэтому абсолютное большинство вчерашних мигрантов предусмотрительно не расстаются с паспортами своих республик и – опочки - не подлежат призыву в Вооруженные силы России и мобилизации", - рассказал депутат.
По словам парламентария, он получает много комментариев и угроз в своем телеграм-канале по этой теме.
"А комментарии и угрозы, которые я здесь на ломаном русском языке получаю, типа "это не наша война - пусть русские и умирают, а нас не трогай", доказывают, что если такую паразитирующую психологию самым жестоким образом сейчас российской власти не сломать, в лице диаспор мы скоро можем получить в нашем тылу настоящую пятую колонну, враждебную российской государственности", - добавил Матвеев.
Также депутат подчеркнул, что проблему не решить без коренного изменения подходов власти и спецслужб к миграционной и демографической проблеме.
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