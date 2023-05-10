https://ria.ru/20230510/mobilizatsiya-1870803597.html

В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию

В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию - РИА Новости, 10.05.2023

В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) готовит законопроект, позволяющий призывать на спецоперацию приобретших гражданство РФ мигрантов, в том числе из Средней... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:06

2023-05-10T15:06

2023-05-10T15:06

специальная военная операция на украине

россия

закавказье

средняя азия

михаил матвеев

госдума рф

кпрф

безопасность

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) готовит законопроект, позволяющий призывать на спецоперацию приобретших гражданство РФ мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья, а также призвал активно использовать их в стройбате, в том числе на передовой. "О моей инициативе уравнять в воинской обязанности граждан России, у кого нет другой родины и паспорта, с приобретшими российское гражданство мигрантами (я говорил о выходцах из среднеазиатских республик, но на самом деле речь идет о всех, в т.ч. Закавказье)… Речь о возможности мобилизации и призыва с распределением по существующим подразделениям российской армии, желательно не больше 2-3 во взвод, чтобы их "землячества" не подавляли воинскую дисциплину... А также об активном использовании в качестве стройбата, в том числе на передовой", - написал он в своем телеграм-канале. Депутат объяснил подготовку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежит призыву. "Они могут только добровольцами пойти в ВС РФ по контракту. Поэтому абсолютное большинство вчерашних мигрантов предусмотрительно не расстаются с паспортами своих республик и – опочки - не подлежат призыву в Вооруженные силы России и мобилизации", - рассказал депутат. По словам парламентария, он получает много комментариев и угроз в своем телеграм-канале по этой теме. "А комментарии и угрозы, которые я здесь на ломаном русском языке получаю, типа "это не наша война - пусть русские и умирают, а нас не трогай", доказывают, что если такую паразитирующую психологию самым жестоким образом сейчас российской власти не сломать, в лице диаспор мы скоро можем получить в нашем тылу настоящую пятую колонну, враждебную российской государственности", - добавил Матвеев. Также депутат подчеркнул, что проблему не решить без коренного изменения подходов власти и спецслужб к миграционной и демографической проблеме.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html

https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, закавказье, средняя азия, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, безопасность