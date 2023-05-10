https://ria.ru/20230510/minzdrav-1870726908.html

СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:39

2023-05-10T10:39

2023-05-10T10:39

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил "Коммерсантъ".Как указали в статье, медсестрам предлагают передать ряд важных задач участкового терапевта: подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения.Эта инициатива позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом, уточнили в НИИ.По данным сервиса "Актион Медицина", инициативу поддерживают 62,3 процента опрошенных врачей.

https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html

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2023

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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)