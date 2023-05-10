СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
"Ъ": в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ в поликлинике №1 в Пятигорске
Мужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ в поликлинике №1 в Пятигорске. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил "Коммерсантъ".
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"Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции", — заявили в центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.
Как указали в статье, медсестрам предлагают передать ряд важных задач участкового терапевта: подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения.
Эта инициатива позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом, уточнили в НИИ.
По данным сервиса "Актион Медицина", инициативу поддерживают 62,3 процента опрошенных врачей.