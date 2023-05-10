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СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам - РИА Новости, 10.05.2023
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10:39 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/minzdrav-1870726908.html
СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:39
2023-05-10T10:39
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил "Коммерсантъ".Как указали в статье, медсестрам предлагают передать ряд важных задач участкового терапевта: подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения.Эта инициатива позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом, уточнили в НИИ.По данным сервиса "Актион Медицина", инициативу поддерживают 62,3 процента опрошенных врачей.
https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
СМИ: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

"Ъ": в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ в поликлинике №1 в Пятигорске
Мужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ в поликлинике №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Мужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ в поликлинике №1 в Пятигорске. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил "Коммерсантъ".
«

"Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции", — заявили в центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

Как указали в статье, медсестрам предлагают передать ряд важных задач участкового терапевта: подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения.
Эта инициатива позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом, уточнили в НИИ.
По данным сервиса "Актион Медицина", инициативу поддерживают 62,3 процента опрошенных врачей.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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