https://ria.ru/20230510/milli-1870685356.html

Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС

Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС - РИА Новости, 10.05.2023

Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС

До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:33

2023-05-10T01:33

2023-05-10T01:33

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Милли отметил, что скорость внедрения роботизированных технологий является "просто беспрецедентной". Ранее в интервью журналу Foreign Affairs Милли признался, что США уже экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки.

https://ria.ru/20230510/kitay-1870681128.html

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