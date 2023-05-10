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Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС
Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС - РИА Новости, 10.05.2023
Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС
До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:33
2023-05-10T01:33
2023-05-10T01:33
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Милли отметил, что скорость внедрения роботизированных технологий является "просто беспрецедентной". Ранее в интервью журналу Foreign Affairs Милли признался, что США уже экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки.
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сша, марк милли
Американский генерал назвал сроки появления беспилотных ВВС и ВМС
Американский генерал Милли: беспилотные ВВС, ВМС и танковые силы появятся через 10-15 лет
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
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"В следующие 10-15 лет мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле", - заявил он во время выступления на конференции.
Милли отметил, что скорость внедрения роботизированных технологий является "просто беспрецедентной".
Ранее в интервью журналу Foreign Affairs Милли признался, что США уже экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки.
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