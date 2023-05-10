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Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:08 10.05.2023 (обновлено: 11:09 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/mid-1870735700.html
Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве
Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве, передает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:08
2023-05-10T11:09
иран
сирия
россия
война в сирии
политика
турция
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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иран, сирия, россия, политика, турция, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад, мевлют чавушоглу, москва
Иран, Сирия, Россия, Война в Сирии, Политика, Турция, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу, Москва
Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве

Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.
Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
МИД Турции назвал условия для нормализации отношений с Сирией
7 мая, 14:29
 
Война в СирииИранСирияРоссияПолитикаТурцияСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианФейсал МикдадМевлют ЧавушоглуМосква
 
 
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