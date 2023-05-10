Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве
Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.
Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.