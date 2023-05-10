https://ria.ru/20230510/mid-1870735700.html

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве - РИА Новости, 10.05.2023

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве

Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве, передает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:08

2023-05-10T11:08

2023-05-10T11:09

иран

сирия

россия

война в сирии

политика

турция

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, сирия, россия, политика, турция, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад, мевлют чавушоглу, москва