https://ria.ru/20230510/marin-1870880776.html

Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе

Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе - РИА Новости, 10.05.2023

Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе

Глава 76-го правительства Финляндии, временно исполняющая обязанности премьер-министра страны, Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:46

2023-05-10T18:46

2023-05-10T18:47

в мире

финляндия

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, временно исполняющая обязанности премьер-министра страны, Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом. Марин отметила, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями. Марин и Ряйккенен поженились чуть меньше трех лет назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции главы правительства Кесаранта. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Правительство Санны Марин ушло в отставку 10 апреля, в связи с избранием нового парламента Финляндии, и выполняет функции временного кабмина до момента утверждения нового.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821250621.html

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в мире, финляндия, санна марин