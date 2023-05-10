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Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе - РИА Новости, 10.05.2023
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18:46 10.05.2023 (обновлено: 18:47 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/marin-1870880776.html
Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе
Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе - РИА Новости, 10.05.2023
Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе
Глава 76-го правительства Финляндии, временно исполняющая обязанности премьер-министра страны, Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:46
2023-05-10T18:47
в мире
финляндия
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, временно исполняющая обязанности премьер-министра страны, Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом. Марин отметила, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями. Марин и Ряйккенен поженились чуть меньше трех лет назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции главы правительства Кесаранта. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Правительство Санны Марин ушло в отставку 10 апреля, в связи с избранием нового парламента Финляндии, и выполняет функции временного кабмина до момента утверждения нового.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821250621.html
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в мире, финляндия, санна марин
В мире, Финляндия, Санна Марин
Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе

Врио премьера Финляндии Санна Марин объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйккененом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, временно исполняющая обязанности премьер-министра страны, Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом.
«
"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", - написала она в Instagram*.
Марин отметила, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями.
Марин и Ряйккенен поженились чуть меньше трех лет назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции главы правительства Кесаранта.
Пара познакомилась, когда им было по 18 лет.
Правительство Санны Марин ушло в отставку 10 апреля, в связи с избранием нового парламента Финляндии, и выполняет функции временного кабмина до момента утверждения нового.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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