https://ria.ru/20230510/lvenok-1870890377.html

Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом

Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом - РИА Новости, 10.05.2023

Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом

Четырехмесячная львица из Уфы, которую хозяин пытался продать в интернете, обрела свой дом в подмосковном парке львов, сообщила руководитель Росприроднадзора... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:35

2023-05-10T19:35

2023-05-10T19:49

общество

уфа

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московская область (подмосковье)

хорошие новости

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УФА, 10 мая — РИА Новости. Четырехмесячная львица из Уфы, которую хозяин пытался продать в интернете, обрела свой дом в подмосковном парке львов, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "Счастливое продолжение истории маленькой львицы из Уфы. Малышка, наконец, обрела новый дом. Жизнь в тесном помещении, отсутствие ветеринарной помощи и жестокое обращение хозяина остались в прошлом", — написала она в телеграм-канале. По словам Радионовой, львенка радушно встретили в подмосковном парке львов "Земля Прайда". Здесь уже много лет профессионально помогают животным, попавшим в тяжелую ситуацию. На счету парка — десятки трогательных историй и спасенных жизней. "Владельцы приюта пообещали сделать все возможное для лечения и реабилитации маленькой львицы. Ей обеспечат необходимый уход и научат общаться с сородичами. Сейчас она проходит ветеринарные обследования. Теперь у малышки начинается новая жизнь. Давайте вместе пожелаем ей всего самого хорошего", — добавила глава Росприроднадзора.Ранее руководитель уфимского центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников рассказывал, что четырехмесячной львице, которую хозяин пытался продать в интернете, требуется дорогостоящее лечение. Сообщалось, что у животного расцарапан лоб, оно истощено и не может принимать пищу из-за проблем с кишечником.

https://ria.ru/20230310/lvenok-1857120934.html

уфа

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Наталья Макарова

общество, уфа, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московская область (подмосковье)