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Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом - РИА Новости, 10.05.2023
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Хорошие новости
 
19:35 10.05.2023 (обновлено: 19:49 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/lvenok-1870890377.html
Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом
Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом - РИА Новости, 10.05.2023
Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом
Четырехмесячная львица из Уфы, которую хозяин пытался продать в интернете, обрела свой дом в подмосковном парке львов, сообщила руководитель Росприроднадзора... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:35
2023-05-10T19:49
общество
уфа
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московская область (подмосковье)
хорошие новости
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УФА, 10 мая — РИА Новости. Четырехмесячная львица из Уфы, которую хозяин пытался продать в интернете, обрела свой дом в подмосковном парке львов, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "Счастливое продолжение истории маленькой львицы из Уфы. Малышка, наконец, обрела новый дом. Жизнь в тесном помещении, отсутствие ветеринарной помощи и жестокое обращение хозяина остались в прошлом", — написала она в телеграм-канале. По словам Радионовой, львенка радушно встретили в подмосковном парке львов "Земля Прайда". Здесь уже много лет профессионально помогают животным, попавшим в тяжелую ситуацию. На счету парка — десятки трогательных историй и спасенных жизней. "Владельцы приюта пообещали сделать все возможное для лечения и реабилитации маленькой львицы. Ей обеспечат необходимый уход и научат общаться с сородичами. Сейчас она проходит ветеринарные обследования. Теперь у малышки начинается новая жизнь. Давайте вместе пожелаем ей всего самого хорошего", — добавила глава Росприроднадзора.Ранее руководитель уфимского центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников рассказывал, что четырехмесячной львице, которую хозяин пытался продать в интернете, требуется дорогостоящее лечение. Сообщалось, что у животного расцарапан лоб, оно истощено и не может принимать пищу из-за проблем с кишечником.
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уфа
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общество, уфа, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московская область (подмосковье)
Общество, Уфа, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Московская область (Подмосковье), Хорошие новости
Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом

Львица из Уфы, которую хозяин продавал в интернете, будет жить в парке львов в Подмосковье

© Фото : Светлана Радионова / TelegramЛьвица из Уфы, которую пытались продать в интернете
Львица из Уфы, которую пытались продать в интернете - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Светлана Радионова / Telegram
Львица из Уфы, которую пытались продать в интернете
Читать ria.ru в
УФА, 10 мая — РИА Новости. Четырехмесячная львица из Уфы, которую хозяин пытался продать в интернете, обрела свой дом в подмосковном парке львов, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Счастливое продолжение истории маленькой львицы из Уфы. Малышка, наконец, обрела новый дом. Жизнь в тесном помещении, отсутствие ветеринарной помощи и жестокое обращение хозяина остались в прошлом", — написала она в телеграм-канале.
По словам Радионовой, львенка радушно встретили в подмосковном парке львов "Земля Прайда". Здесь уже много лет профессионально помогают животным, попавшим в тяжелую ситуацию. На счету парка — десятки трогательных историй и спасенных жизней.
"Владельцы приюта пообещали сделать все возможное для лечения и реабилитации маленькой львицы. Ей обеспечат необходимый уход и научат общаться с сородичами. Сейчас она проходит ветеринарные обследования. Теперь у малышки начинается новая жизнь. Давайте вместе пожелаем ей всего самого хорошего", — добавила глава Росприроднадзора.
Ранее руководитель уфимского центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников рассказывал, что четырехмесячной львице, которую хозяин пытался продать в интернете, требуется дорогостоящее лечение. Сообщалось, что у животного расцарапан лоб, оно истощено и не может принимать пищу из-за проблем с кишечником.
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Хорошие новостиОбществоУфаСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московская область (Подмосковье)
 
 
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