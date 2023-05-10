https://ria.ru/20230510/lukashenko-1870763542.html

В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая

В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая - РИА Новости, 10.05.2023

В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая

Неучастие президента Белоруссии Александра Лукашенко в неформальном завтраке 9 мая в Кремле было связано с необходимостью его отъезда в Минск на мероприятия,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:48

2023-05-10T12:48

2023-05-10T13:36

александр лукашенко

день победы

день победы — 2023

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Неучастие президента Белоруссии Александра Лукашенко в неформальном завтраке 9 мая в Кремле было связано с необходимостью его отъезда в Минск на мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в чем была причина отсутствия Лукашенко на неформальном завтраке и не связано ли это с состоянием его здоровья."Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность", - отметил Песков, отвечая на вопрос, в чем была причина отсутствия Лукашенко на неформальном завтраке и не связано ли это с состоянием его здоровья.Лукашенко присутствовал на Параде Победы в Москве 9 мая, но затем его уже не было на неформальном завтраке с главами государств СНГ в Кремле.

https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, день победы, день победы — 2023, белоруссия, дмитрий песков