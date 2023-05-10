https://ria.ru/20230510/levchenko-1870726257.html
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО - РИА Новости, 10.05.2023
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО
Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничество РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:36
2023-05-10T10:36
2023-05-10T10:36
иркутская область
андрей левченко
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Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничествоРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, андрей левченко
Иркутская область, Андрей Левченко
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО
Иркутский суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Андрея Левченко об УДО