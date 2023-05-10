https://ria.ru/20230510/levchenko-1870726257.html

Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО

Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО - РИА Новости, 10.05.2023

Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО

Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничество РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:36

2023-05-10T10:36

2023-05-10T10:36

иркутская область

андрей левченко

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Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничествоРИА Новости / Динамика дня

иркутская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иркутская область, андрей левченко