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Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО - РИА Новости, 10.05.2023
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Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО - РИА Новости, 10.05.2023
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО
Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничество РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:36
2023-05-10T10:36
иркутская область
андрей левченко
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Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничествоРИА Новости / Динамика дня
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иркутская область, андрей левченко
Иркутская область, Андрей Левченко
Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Левченко об УДО

Иркутский суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Андрея Левченко об УДО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко. Архивное фото
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Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об УДО сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, осужденного на 6 лет за мошенничество
РИА Новости / Динамика дня
 
Иркутская областьАндрей Левченко
 
 
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