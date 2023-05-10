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В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту - РИА Новости, 10.05.2023
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14:13 10.05.2023 (обновлено: 14:18 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/lenta-1870784542.html
В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту
В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту - РИА Новости, 10.05.2023
В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" готовит еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту, заявил в интервью онлайн телеканалу Rlive депутат... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:13
2023-05-10T14:18
молдавия
в мире
день победы
георгиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" готовит еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту, заявил в интервью онлайн телеканалу Rlive депутат парламента Лилиан Карп. Ранее в среду полиция Молдавии заявила, что намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий. "С одной стороны, полиция задокументировала нарушения, связанные с георгиевской лентой. Но в суде предстоит доказать, что эти символы продвигают войну, так как в вердикте КС нет соответствующих пояснений, оно нелогично. Поэтому у нас сейчас работа над новым законом о запрете георгиевской ленты. Там будут учтены все нюансы, рекомендованные Венецианской комиссией. Да, это будет новый закон", - сказал Карп. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "Z" и "V" был введен в соответствии с законодательством, однако применять наказание за их использование можно лишь тогда, когда они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
https://ria.ru/20230509/armeniya-1870626805.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html
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молдавия, в мире, день победы, георгиевская ленточка
Молдавия, В мире, День Победы, Георгиевская ленточка
В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту

Депутат Карп: власти Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" готовит еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту, заявил в интервью онлайн телеканалу Rlive депутат парламента Лилиан Карп.
Ранее в среду полиция Молдавии заявила, что намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий.
Участники акции Бессмертный полк в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Участники "Бессмертного полка" в Ереване развернули георгиевскую ленту
9 мая, 14:44
"С одной стороны, полиция задокументировала нарушения, связанные с георгиевской лентой. Но в суде предстоит доказать, что эти символы продвигают войну, так как в вердикте КС нет соответствующих пояснений, оно нелогично. Поэтому у нас сейчас работа над новым законом о запрете георгиевской ленты. Там будут учтены все нюансы, рекомендованные Венецианской комиссией. Да, это будет новый закон", - сказал Карп.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "Z" и "V" был введен в соответствии с законодательством, однако применять наказание за их использование можно лишь тогда, когда они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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