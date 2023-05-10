В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту
Депутат Карп: власти Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" готовит еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту, заявил в интервью онлайн телеканалу Rlive депутат парламента Лилиан Карп.
Ранее в среду полиция Молдавии заявила, что намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий.
"С одной стороны, полиция задокументировала нарушения, связанные с георгиевской лентой. Но в суде предстоит доказать, что эти символы продвигают войну, так как в вердикте КС нет соответствующих пояснений, оно нелогично. Поэтому у нас сейчас работа над новым законом о запрете георгиевской ленты. Там будут учтены все нюансы, рекомендованные Венецианской комиссией. Да, это будет новый закон", - сказал Карп.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "Z" и "V" был введен в соответствии с законодательством, однако применять наказание за их использование можно лишь тогда, когда они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.