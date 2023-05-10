https://ria.ru/20230510/lenta-1870784542.html

В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту

В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту - РИА Новости, 10.05.2023

В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" готовит еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту, заявил в интервью онлайн телеканалу Rlive депутат... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:13

2023-05-10T14:13

2023-05-10T14:18

молдавия

в мире

день победы

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" готовит еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту, заявил в интервью онлайн телеканалу Rlive депутат парламента Лилиан Карп. Ранее в среду полиция Молдавии заявила, что намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий. "С одной стороны, полиция задокументировала нарушения, связанные с георгиевской лентой. Но в суде предстоит доказать, что эти символы продвигают войну, так как в вердикте КС нет соответствующих пояснений, оно нелогично. Поэтому у нас сейчас работа над новым законом о запрете георгиевской ленты. Там будут учтены все нюансы, рекомендованные Венецианской комиссией. Да, это будет новый закон", - сказал Карп. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "Z" и "V" был введен в соответствии с законодательством, однако применять наказание за их использование можно лишь тогда, когда они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.

https://ria.ru/20230509/armeniya-1870626805.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html

молдавия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, в мире, день победы, георгиевская ленточка