https://ria.ru/20230510/lekarstva-1870692433.html
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав - РИА Новости, 10.05.2023
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав
Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами, продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:18
2023-05-10T06:18
2023-05-10T06:18
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами, продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. "Условия, сложившиеся в результате ограничительных мер экономического характера, не оказали негативного влияния на доступность качественного и своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами", - говорится в документе. Доля клинических исследований отечественных лекарств в России растет, инновационное развитие рынка продолжается, отмечается в отчете. Так в 2022 году в стране зарегистрировано 950 препаратов, в том числе 796 отечественного производства.
https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868507552.html
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россия, общество
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав
Минздрав: санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение лекарствами
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами, продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Условия, сложившиеся в результате ограничительных мер экономического характера, не оказали негативного влияния на доступность качественного и своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами", - говорится в документе.
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Доля клинических исследований отечественных лекарств в России
растет, инновационное развитие рынка продолжается, отмечается в отчете. Так в 2022 году в стране зарегистрировано 950 препаратов, в том числе 796 отечественного производства.