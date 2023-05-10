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Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав - РИА Новости, 10.05.2023
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06:18 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/lekarstva-1870692433.html
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав - РИА Новости, 10.05.2023
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав
Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами, продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:18
2023-05-10T06:18
россия
общество
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами, продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. "Условия, сложившиеся в результате ограничительных мер экономического характера, не оказали негативного влияния на доступность качественного и своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами", - говорится в документе. Доля клинических исследований отечественных лекарств в России растет, инновационное развитие рынка продолжается, отмечается в отчете. Так в 2022 году в стране зарегистрировано 950 препаратов, в том числе 796 отечественного производства.
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россия, общество
Россия, Общество
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав

Минздрав: санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение лекарствами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами, продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Условия, сложившиеся в результате ограничительных мер экономического характера, не оказали негативного влияния на доступность качественного и своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами", - говорится в документе.
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Доля клинических исследований отечественных лекарств в России растет, инновационное развитие рынка продолжается, отмечается в отчете. Так в 2022 году в стране зарегистрировано 950 препаратов, в том числе 796 отечественного производства.
 
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