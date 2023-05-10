https://ria.ru/20230510/lavrov-1870750545.html

Лавров призвал содействовать безопасному возвращению беженцев в Сирию

Лавров призвал содействовать безопасному возвращению беженцев в Сирию - РИА Новости, 10.05.2023

Лавров призвал содействовать безопасному возвращению беженцев в Сирию

Содействие безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев - один из ключевых принципов для Москвы, Анкары, Дамаска и Тегерана, заявил министр... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:49

2023-05-10T11:49

2023-05-10T11:49

в мире

сирия

москва

анкара (провинция)

сергей лавров

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Содействие безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев - один из ключевых принципов для Москвы, Анкары, Дамаска и Тегерана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Для нас, для всех присутствующих здесь стран содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания в Сирии, обеспечение их права на поддержку является одним из ключевых принципов", - сказал министр в ходе четырёхсторонней встречи с главами МИД Турции, Сирии и Ирана. В то же время Лавров отметил, что Евросоюз 15 июня созывает донорскую конференцию по Сирии, по итогам которой "львиная доля" собранных средств пойдет на содержание лагерей беженцев, будет потрачена на то, чтобы "беженцы как можно дольше оставались за пределами САР".

https://ria.ru/20230510/siriya-1870739172.html

сирия

москва

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

в мире, сирия, москва, анкара (провинция), сергей лавров