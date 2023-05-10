https://ria.ru/20230510/kurs-1870773989.html
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
Курс доллара опустился ниже 76 рублей - РИА Новости, 10.05.2023
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:20
2023-05-10T13:20
2023-05-10T13:24
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов.К 13.18 мск курс доллара снижается на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, а минутами ранее опускался до 75,97 рубля.Курс юаня при этом снижается на 28 копеек, до 10,97 рубля, евро - на 2,81 рубля, до 83,44 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара опустился ниже 76 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта