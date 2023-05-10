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Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара опустился ниже 76 рублей - РИА Новости, 10.05.2023

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:20

2023-05-10T13:20

2023-05-10T13:24

курс доллара

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов.К 13.18 мск курс доллара снижается на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, а минутами ранее опускался до 75,97 рубля.Курс юаня при этом снижается на 28 копеек, до 10,97 рубля, евро - на 2,81 рубля, до 83,44 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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