https://ria.ru/20230510/kurs-1870762613.html

Курс евро опустился ниже 84 рублей

Курс евро опустился ниже 84 рублей - РИА Новости, 10.05.2023

Курс евро опустился ниже 84 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:45

2023-05-10T12:45

2023-05-10T12:52

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

московская биржа

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов.К 12.46 мск курс евро падает на 2,28 рубля, до 83,98 рубля.Курс доллара при этом снижается на 1,66 рубля, до 76,53 рубля, юаня - на 21 копейку, до 11,04 рубля.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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