https://ria.ru/20230510/kurs-1870762613.html
Курс евро опустился ниже 84 рублей
Курс евро опустился ниже 84 рублей - РИА Новости, 10.05.2023
Курс евро опустился ниже 84 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:45
2023-05-10T12:45
2023-05-10T12:52
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
московская биржа
рубль
валюта
доллар
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246924_0:70:3061:1792_1920x0_80_0_0_db1486c308e35bb917db6af1ade4baf9.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов.К 12.46 мск курс евро падает на 2,28 рубля, до 83,98 рубля.Курс доллара при этом снижается на 1,66 рубля, до 76,53 рубля, юаня - на 21 копейку, до 11,04 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246924_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_33a605ae50c4397a2afdb99c9269f45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евро, московская биржа, рубль, валюта, доллар, курс рубля, динамика курсов валют, юань, курс доллара
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Московская биржа, Рубль, Валюта, Доллар, Курс рубля, Динамика курсов валют, Юань, Курс доллара
Курс евро опустился ниже 84 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля