В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму
MWM: Украина не может успешно атаковать Крым из-за мощной системы ПВО полуострова
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские ракеты "Гром-2" не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch.
"Поступивший на вооружение в середине 2010-х годов после многочисленных задержек "Гром-2" – это относительно стандартная баллистическая ракета для XXI века. Она лишена особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер", будь то полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем или возможность маневров в полете", — говорится материале.
Согласно статье, украинские баллистические ракеты уязвимы перед современным российскими ПВО, поскольку Киев не смог разработать аналогичные характеристики для своего вида этого оружия.
Именно поэтому снаряды не смогли достичь Крыма и обойти многоуровневую сеть противовоздушной обороны полуострова с ядром из трех единиц С-400.
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"Эти зенитные ракетные системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками", — отметили в статье.
В материале также указали, что система ПВО С-400 – не единственное, что защищает Крым. Их поддерживают системы ПВО С-300ПМ и "Панцирь", баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Бастион" и три полка истребительной авиации.
Шестого мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что подразделения ПВО сбили над полуостровом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины.