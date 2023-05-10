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В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму - РИА Новости, 10.05.2023
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14:43 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/krym-1870794604.html
В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму
В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму - РИА Новости, 10.05.2023
В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму
Украинские ракеты "Гром-2" не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:43
2023-05-10T14:43
киев
республика крым
украина
с-400 «триумф»
в мире
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские ракеты "Гром-2" не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch."Поступивший на вооружение в середине 2010-х годов после многочисленных задержек "Гром-2" – это относительно стандартная баллистическая ракета для XXI века. Она лишена особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер", будь то полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем или возможность маневров в полете", — говорится материале.Согласно статье, украинские баллистические ракеты уязвимы перед современным российскими ПВО, поскольку Киев не смог разработать аналогичные характеристики для своего вида этого оружия.Именно поэтому снаряды не смогли достичь Крыма и обойти многоуровневую сеть противовоздушной обороны полуострова с ядром из трех единиц С-400.В материале также указали, что система ПВО С-400 – не единственное, что защищает Крым. Их поддерживают системы ПВО С-300ПМ и "Панцирь", баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Бастион" и три полка истребительной авиации.Шестого мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что подразделения ПВО сбили над полуостровом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины.
https://ria.ru/20230510/general-1870691111.html
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киев
республика крым
украина
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киев, республика крым, украина, с-400 «триумф», в мире, россия
Киев, Республика Крым, Украина, С-400 «Триумф», В мире, Россия
В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму

MWM: Украина не может успешно атаковать Крым из-за мощной системы ПВО полуострова

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф на боевых позициях по охране воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские ракеты "Гром-2" не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch.
"Поступивший на вооружение в середине 2010-х годов после многочисленных задержек "Гром-2" – это относительно стандартная баллистическая ракета для XXI века. Она лишена особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер", будь то полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем или возможность маневров в полете", — говорится материале.
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Согласно статье, украинские баллистические ракеты уязвимы перед современным российскими ПВО, поскольку Киев не смог разработать аналогичные характеристики для своего вида этого оружия.
Именно поэтому снаряды не смогли достичь Крыма и обойти многоуровневую сеть противовоздушной обороны полуострова с ядром из трех единиц С-400.
«

"Эти зенитные ракетные системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками", — отметили в статье.

В материале также указали, что система ПВО С-400 – не единственное, что защищает Крым. Их поддерживают системы ПВО С-300ПМ и "Панцирь", баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Бастион" и три полка истребительной авиации.
Шестого мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что подразделения ПВО сбили над полуостровом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины.
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