https://ria.ru/20230510/krym-1870794604.html

В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму

В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму - РИА Новости, 10.05.2023

В США объяснили, почему Украина не может нанести удар по Крыму

Украинские ракеты "Гром-2" не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:43

2023-05-10T14:43

2023-05-10T14:43

киев

республика крым

украина

с-400 «триумф»

в мире

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские ракеты "Гром-2" не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch."Поступивший на вооружение в середине 2010-х годов после многочисленных задержек "Гром-2" – это относительно стандартная баллистическая ракета для XXI века. Она лишена особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер", будь то полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем или возможность маневров в полете", — говорится материале.Согласно статье, украинские баллистические ракеты уязвимы перед современным российскими ПВО, поскольку Киев не смог разработать аналогичные характеристики для своего вида этого оружия.Именно поэтому снаряды не смогли достичь Крыма и обойти многоуровневую сеть противовоздушной обороны полуострова с ядром из трех единиц С-400.В материале также указали, что система ПВО С-400 – не единственное, что защищает Крым. Их поддерживают системы ПВО С-300ПМ и "Панцирь", баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Бастион" и три полка истребительной авиации.Шестого мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что подразделения ПВО сбили над полуостровом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины.

https://ria.ru/20230510/general-1870691111.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html

киев

республика крым

украина

россия

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киев, республика крым, украина, с-400 «триумф», в мире, россия