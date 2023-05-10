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Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня - РИА Новости, 10.05.2023
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Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня
Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня - РИА Новости, 10.05.2023
Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня
ДАЛЬНИЙ ЗАПАДНЫЙ ОБХОД КРАСНОДАРА И ОБХОД АКСАЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 10 ИЮНЯ - ГЛАВА АВТОДОРА РИА Новости, 10.05.2023
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Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня

Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая планируют открыть 10 июня

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Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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