https://ria.ru/20230510/kosmonavty-1870731180.html
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая - РИА Новости, 10.05.2023
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая
Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится 12 мая, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:58
2023-05-10T10:58
2023-05-10T10:58
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится 12 мая, сообщил "Роскосмос". "С 6 по 9 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены... подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе, который планируется 12 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что космонавты проверили пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в модулях "Поиск" и "Звезда", а также изучили бортовую документацию и предварительную циклограмму выхода, трассы перехода и рабочих зон выхода, подготовили выносимое оборудование и инструменты. Прокопьев с Петелиным расконсервировали скафандры "Орлан-МКС", проверили заряд их аккумуляторных батарей и подготовили сменные элементы скафандров. Они также осмотрели их, удостоверились в работе гидросистем скафандров и систем их стыковки к борту. Кроме того, космонавты собрали общую укладку с инструментами для выхода. Как уточнили в "Роскосмосе", космонавты обсудили с наземными специалистами результаты их прошлого выхода, прошедшего в ночь на 4 мая. Прокопьев с Петелиным прибыли на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22" вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио. За время экспедиции они уже три раза выходили в открытый космос: 17 ноября, 19 апреля и 3-4 мая.
https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая
"Роскосмос": россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 12 мая
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится 12 мая, сообщил "Роскосмос
".
"С 6 по 9 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены... подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе, который планируется 12 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что космонавты проверили пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в модулях "Поиск" и "Звезда", а также изучили бортовую документацию и предварительную циклограмму выхода, трассы перехода и рабочих зон выхода, подготовили выносимое оборудование и инструменты.
Прокопьев с Петелиным расконсервировали скафандры "Орлан-МКС", проверили заряд их аккумуляторных батарей и подготовили сменные элементы скафандров. Они также осмотрели их, удостоверились в работе гидросистем скафандров и систем их стыковки к борту. Кроме того, космонавты собрали общую укладку с инструментами для выхода.
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
Как уточнили в "Роскосмосе", космонавты обсудили с наземными специалистами результаты их прошлого выхода, прошедшего в ночь на 4 мая.
Прокопьев с Петелиным прибыли на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22" вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио. За время экспедиции они уже три раза выходили в открытый космос: 17 ноября, 19 апреля и 3-4 мая.