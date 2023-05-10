https://ria.ru/20230510/kosmonavty-1870731180.html

Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая

Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая - РИА Новости, 10.05.2023

Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 12 мая

Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится 12 мая, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:58

2023-05-10T10:58

2023-05-10T10:58

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится 12 мая, сообщил "Роскосмос". "С 6 по 9 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены... подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе, который планируется 12 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что космонавты проверили пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в модулях "Поиск" и "Звезда", а также изучили бортовую документацию и предварительную циклограмму выхода, трассы перехода и рабочих зон выхода, подготовили выносимое оборудование и инструменты. Прокопьев с Петелиным расконсервировали скафандры "Орлан-МКС", проверили заряд их аккумуляторных батарей и подготовили сменные элементы скафандров. Они также осмотрели их, удостоверились в работе гидросистем скафандров и систем их стыковки к борту. Кроме того, космонавты собрали общую укладку с инструментами для выхода. Как уточнили в "Роскосмосе", космонавты обсудили с наземными специалистами результаты их прошлого выхода, прошедшего в ночь на 4 мая. Прокопьев с Петелиным прибыли на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22" вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио. За время экспедиции они уже три раза выходили в открытый космос: 17 ноября, 19 апреля и 3-4 мая.

https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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