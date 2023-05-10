https://ria.ru/20230510/korova-1870715971.html
Омская корова топнула копытом и убила скотника
Омская корова топнула копытом и убила скотника - РИА Новости, 10.05.2023
Омская корова топнула копытом и убила скотника
В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:50
2023-05-10T09:50
2023-05-10T10:39
происшествия
омская область
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости источники в силовых структурах. Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 мая, в восемь утра в молочном комплексе "Кутузовское", однако известно о нем стало только сейчас. Во время работ с крупным рогатым скотом был смертельно травмирован 24-летний скотник. "Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля", - рассказал один из источников РИА Новости и подтвердил другой. В пресс-службе СУСК по Омской области агентству подтвердил факт гибели мужчины, не уточняя детали. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".
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омская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Омская корова топнула копытом и убила скотника
В Омской области корова ударила по стене копытом, смертельно травмировав скотника
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости источники в силовых структурах.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 мая, в восемь утра в молочном комплексе "Кутузовское", однако известно о нем стало только сейчас. Во время работ с крупным рогатым скотом был смертельно травмирован 24-летний скотник.
"Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля", - рассказал один из источников РИА Новости и подтвердил другой.
В пресс-службе СУСК по Омской области агентству подтвердил факт гибели мужчины, не уточняя детали. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".
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