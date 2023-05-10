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Омская корова топнула копытом и убила скотника - РИА Новости, 10.05.2023
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09:50 10.05.2023 (обновлено: 10:39 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/korova-1870715971.html
Омская корова топнула копытом и убила скотника
Омская корова топнула копытом и убила скотника - РИА Новости, 10.05.2023
Омская корова топнула копытом и убила скотника
В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:50
2023-05-10T10:39
происшествия
омская область
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости источники в силовых структурах. Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 мая, в восемь утра в молочном комплексе "Кутузовское", однако известно о нем стало только сейчас. Во время работ с крупным рогатым скотом был смертельно травмирован 24-летний скотник. "Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля", - рассказал один из источников РИА Новости и подтвердил другой. В пресс-службе СУСК по Омской области агентству подтвердил факт гибели мужчины, не уточняя детали. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Омская корова топнула копытом и убила скотника

В Омской области корова ударила по стене копытом, смертельно травмировав скотника

© Фото : СУ СК России по Омской областиВ Омской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда после того, как скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе
В Омской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда после того, как скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : СУ СК России по Омской области
В Омской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда после того, как скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости источники в силовых структурах.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 мая, в восемь утра в молочном комплексе "Кутузовское", однако известно о нем стало только сейчас. Во время работ с крупным рогатым скотом был смертельно травмирован 24-летний скотник.
"Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля", - рассказал один из источников РИА Новости и подтвердил другой.
В пресс-службе СУСК по Омской области агентству подтвердил факт гибели мужчины, не уточняя детали. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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ПроисшествияОмская область
 
 
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