https://ria.ru/20230510/korova-1870715971.html

Омская корова топнула копытом и убила скотника

Омская корова топнула копытом и убила скотника - РИА Новости, 10.05.2023

Омская корова топнула копытом и убила скотника

В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:50

2023-05-10T09:50

2023-05-10T10:39

происшествия

омская область

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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. В Омской области скотника убило плитой во время работ в молочном комплексе после того, как корова ударила копытом в стену, рассказали в среду РИА Новости источники в силовых структурах. Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 мая, в восемь утра в молочном комплексе "Кутузовское", однако известно о нем стало только сейчас. Во время работ с крупным рогатым скотом был смертельно травмирован 24-летний скотник. "Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля", - рассказал один из источников РИА Новости и подтвердил другой. В пресс-службе СУСК по Омской области агентству подтвердил факт гибели мужчины, не уточняя детали. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

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омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область