https://ria.ru/20230510/kontrnastuplenie-1870689035.html

Греческий экс-генерал оценил шансы Украины на крупное контрнаступление

Греческий экс-генерал оценил шансы Украины на крупное контрнаступление - РИА Новости, 10.05.2023

Греческий экс-генерал оценил шансы Украины на крупное контрнаступление

Украина не располагает возможностями для генерального наступления, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T03:13

2023-05-10T03:13

2023-05-10T08:41

украина

в мире

греция

киев

денис шмыгаль

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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Украина не располагает возможностями для генерального наступления, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.По мнению генерала, если будет открыт и другой фронт, то вряд ли Украина сможет с какой-либо помощью Запада выстоять."В какой-то момент они могут начать контрнаступление. Однако генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно. Его не может быть. Потому что военный механизм Украины не располагает такими возможностями", - сказал Христу.Сейчас требуется идти на переговоры о заключении соглашения, выразил мнение генерал.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html

украина

греция

киев

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украина, в мире, греция, киев, денис шмыгаль