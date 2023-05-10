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Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 10.05.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:44 10.05.2023 (обновлено: 21:47 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/klyuchi-1870909013.html
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 10.05.2023
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир
Пять семей, проживавших в аварийных домах в деревне Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:44
2023-05-10T21:47
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
белый яр
лянтор
александр трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пять семей, проживавших в аварийных домах в деревне Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По его словам, новоселы будут жить в новом четырехэтажном доме, где власти выкупили все 56 квартир, из которых 51 предназначена для переселения и пять квартир – под служебное жильё, на общую сумму 234,6 миллиона рублей. На приобретение этого жилья из районного бюджета было вложено 41,3 миллиона рублей, еще 193,3 миллиона поступило из областной казны. Как добавил Трубецкой, всего в Русскинской на сегодняшний день значится четыре аварийных дома. Всего, по данным администрации района, в 2022 году для расселения аварийного жилья было приобретено 321 жилое помещение в сельских поселениях Русскинская, Локосово, Угут, а также поселках городского типа Белый Яр и Лянтор. Большинство участников программы предпочли получить новые квартиры, 56 семей получили выкупную стоимость жилья для самостоятельного решения жилищного вопроса. В общей сложности порядка 800 человек улучшили свои жилищные условия. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. На сегодняшний день на территории района расположено 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения, в которых проживает 5,5 тысяч человек.
https://ria.ru/20230419/remont-1866452892.html
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сургутский район
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общество, сургутский район, белый яр, лянтор, александр трубецкой
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Сургутский район, Белый Яр, Лянтор, Александр Трубецкой
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир

Глава Сургутского района Югры вручил жителям аварийных домов ключи от новых квартир

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пять семей, проживавших в аварийных домах в деревне Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
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"Сегодня выдали ключи первым в этом году переселенцам из аварийного жилья, расположенного в деревне Русскинской. Новоселье в ближайшие дни смогут отметить пять семей. Из них три семьи, которые мы переселяем из аварийного фонда, и две семьи очередников", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, новоселы будут жить в новом четырехэтажном доме, где власти выкупили все 56 квартир, из которых 51 предназначена для переселения и пять квартир – под служебное жильё, на общую сумму 234,6 миллиона рублей. На приобретение этого жилья из районного бюджета было вложено 41,3 миллиона рублей, еще 193,3 миллиона поступило из областной казны. Как добавил Трубецкой, всего в Русскинской на сегодняшний день значится четыре аварийных дома.
Всего, по данным администрации района, в 2022 году для расселения аварийного жилья было приобретено 321 жилое помещение в сельских поселениях Русскинская, Локосово, Угут, а также поселках городского типа Белый Яр и Лянтор. Большинство участников программы предпочли получить новые квартиры, 56 семей получили выкупную стоимость жилья для самостоятельного решения жилищного вопроса. В общей сложности порядка 800 человек улучшили свои жилищные условия.
В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. На сегодняшний день на территории района расположено 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения, в которых проживает 5,5 тысяч человек.

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