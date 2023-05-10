https://ria.ru/20230510/klyuchi-1870909013.html

Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир

Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 10.05.2023

Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир

Пять семей, проживавших в аварийных домах в деревне Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T21:44

2023-05-10T21:44

2023-05-10T21:47

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

белый яр

лянтор

александр трубецкой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пять семей, проживавших в аварийных домах в деревне Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По его словам, новоселы будут жить в новом четырехэтажном доме, где власти выкупили все 56 квартир, из которых 51 предназначена для переселения и пять квартир – под служебное жильё, на общую сумму 234,6 миллиона рублей. На приобретение этого жилья из районного бюджета было вложено 41,3 миллиона рублей, еще 193,3 миллиона поступило из областной казны. Как добавил Трубецкой, всего в Русскинской на сегодняшний день значится четыре аварийных дома. Всего, по данным администрации района, в 2022 году для расселения аварийного жилья было приобретено 321 жилое помещение в сельских поселениях Русскинская, Локосово, Угут, а также поселках городского типа Белый Яр и Лянтор. Большинство участников программы предпочли получить новые квартиры, 56 семей получили выкупную стоимость жилья для самостоятельного решения жилищного вопроса. В общей сложности порядка 800 человек улучшили свои жилищные условия. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. На сегодняшний день на территории района расположено 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения, в которых проживает 5,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20230419/remont-1866452892.html

https://ria.ru/20230425/muzey-1867713763.html

сургутский район

белый яр

лянтор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургутский район, белый яр, лянтор, александр трубецкой