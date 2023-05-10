https://ria.ru/20230510/kitay-1870762709.html

Правила работы с китайскими туристами будут обновлены

Правила работы с китайскими туристами будут обновлены - РИА Новости, 10.05.2023

Правила работы с китайскими туристами будут обновлены

Российский туркомпании и отели получат инструкцию для работы с китайскими гостями, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:47

2023-05-10T12:47

2023-05-10T12:47

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский туркомпании и отели получат инструкцию для работы с китайскими гостями, сообщает АТОР. В мае 2023 года разработчик новых правил – ассоциация "Мир без границ" - планирует зарегистрировать их в Росреестре и опубликовать. Стандарты заменят ранее существовавшую в России систему добровольной сертификации China Friendly, которую учитывали гостиницы, торговые предприятия, рестораны и объекты показа."Стандарты направлены на повышение удобства для китайских туристов, которые посещают Россию, разработаны с учетом специфики их менталитета, запросов. Мы даем предприятиям инструкцию – как работать с гостями", – пояснил исполнительный директор ассоциации Евгений Сорокин. К примеру, эксперты объясняют участникам рынка, что нужно сделать, чтобы путешественники из Поднебесной остались довольны.Правила готовили российские эксперты, а потом согласовывали их с китайскими туроператорами – членами "Русского клуба" Китайской ассоциации туристического сервиса. "Главное отличие новых стандартов от аналогичных систем в том, что они идут от требований потребителя, а не от возможностей поставщика услуг", – говорит Евгений Сорокин."Мир без границ" будет выдавать организациям свидетельство соответствия стандартам China Friendly. Информация о его наличии будет отображаться на платформе China Friendly Chat, которая заработает в июне этого года, рассказали в АТОР.

https://ria.ru/20230503/kitay-1869482003.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)