https://ria.ru/20230510/kitay-1870762709.html
Правила работы с китайскими туристами будут обновлены
Правила работы с китайскими туристами будут обновлены - РИА Новости, 10.05.2023
Правила работы с китайскими туристами будут обновлены
Российский туркомпании и отели получат инструкцию для работы с китайскими гостями, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:47
2023-05-10T12:47
2023-05-10T12:47
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский туркомпании и отели получат инструкцию для работы с китайскими гостями, сообщает АТОР. В мае 2023 года разработчик новых правил – ассоциация "Мир без границ" - планирует зарегистрировать их в Росреестре и опубликовать. Стандарты заменят ранее существовавшую в России систему добровольной сертификации China Friendly, которую учитывали гостиницы, торговые предприятия, рестораны и объекты показа."Стандарты направлены на повышение удобства для китайских туристов, которые посещают Россию, разработаны с учетом специфики их менталитета, запросов. Мы даем предприятиям инструкцию – как работать с гостями", – пояснил исполнительный директор ассоциации Евгений Сорокин. К примеру, эксперты объясняют участникам рынка, что нужно сделать, чтобы путешественники из Поднебесной остались довольны.Правила готовили российские эксперты, а потом согласовывали их с китайскими туроператорами – членами "Русского клуба" Китайской ассоциации туристического сервиса. "Главное отличие новых стандартов от аналогичных систем в том, что они идут от требований потребителя, а не от возможностей поставщика услуг", – говорит Евгений Сорокин."Мир без границ" будет выдавать организациям свидетельство соответствия стандартам China Friendly. Информация о его наличии будет отображаться на платформе China Friendly Chat, которая заработает в июне этого года, рассказали в АТОР.
https://ria.ru/20230503/kitay-1869482003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Правила работы с китайскими туристами будут обновлены
АТОР: в мае будут обновлены стандарты работы компаний и отелей с китайскими туристами
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Российский туркомпании и отели получат инструкцию для работы с китайскими гостями, сообщает АТОР
.
В мае 2023 года разработчик новых правил – ассоциация "Мир без границ
" - планирует зарегистрировать их в Росреестре
и опубликовать. Стандарты заменят ранее существовавшую в России
систему добровольной сертификации China Friendly, которую учитывали гостиницы, торговые предприятия, рестораны и объекты показа.
"Стандарты направлены на повышение удобства для китайских туристов, которые посещают Россию, разработаны с учетом специфики их менталитета, запросов. Мы даем предприятиям инструкцию – как работать с гостями", – пояснил исполнительный директор ассоциации Евгений Сорокин. К примеру, эксперты объясняют участникам рынка, что нужно сделать, чтобы путешественники из Поднебесной остались довольны.
Правила готовили российские эксперты, а потом согласовывали их с китайскими туроператорами – членами "Русского клуба" Китайской ассоциации туристического сервиса. "Главное отличие новых стандартов от аналогичных систем в том, что они идут от требований потребителя, а не от возможностей поставщика услуг", – говорит Евгений Сорокин.
"Мир без границ" будет выдавать организациям свидетельство соответствия стандартам China Friendly. Информация о его наличии будет отображаться на платформе China Friendly Chat, которая заработает в июне этого года, рассказали в АТОР.
Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией