Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: США должны прекратить попытки расколоть Ближний Восток
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон должен уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить подрывать диалог и процесс примирения стран региона, а также прекратить попытки расколоть Ближний Восток, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) не повлияет на позицию Вашингтона касательно нормализации отношений с правительством данной страны: этого делать не планируется. Как сообщил ранее Белый дом, президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии.
"Американская сторона должна уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить заниматься принудительной дипломатией, прекратить подрыв диалога и процесса примирения стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть Ближний Восток путем создания противоречий", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что дела Ближнего Востока должны решаться народами этого региона самостоятельно. По его словам, возвращение Сирии в ЛАГ соответствует устремлениям народов арабского мира и поможет арабским странам укрепить свое единство, а также будет способствовать укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
В апреле 2023 года после восстановления дипотношений с Ираном Саудовская Аравия решила дать "зеленый свет" возвращению Сирии в ЛАГ, заявив на встрече ряда глав МИД арабских стран в Джидде по сирийскому вопросу, что арабские страны должны играть ключевую роль в сирийском урегулировании.