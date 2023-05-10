https://ria.ru/20230510/kitay-1870762173.html

Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток

Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток - РИА Новости, 10.05.2023

Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток

Вашингтон должен уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить подрывать диалог и процесс примирения стран региона, а также прекратить попытки... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:44

2023-05-10T12:44

2023-05-10T12:44

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ближний восток

китай

сша

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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон должен уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить подрывать диалог и процесс примирения стран региона, а также прекратить попытки расколоть Ближний Восток, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) не повлияет на позицию Вашингтона касательно нормализации отношений с правительством данной страны: этого делать не планируется. Как сообщил ранее Белый дом, президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии. "Американская сторона должна уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить заниматься принудительной дипломатией, прекратить подрыв диалога и процесса примирения стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть Ближний Восток путем создания противоречий", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что дела Ближнего Востока должны решаться народами этого региона самостоятельно. По его словам, возвращение Сирии в ЛАГ соответствует устремлениям народов арабского мира и поможет арабским странам укрепить свое единство, а также будет способствовать укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира. В апреле 2023 года после восстановления дипотношений с Ираном Саудовская Аравия решила дать "зеленый свет" возвращению Сирии в ЛАГ, заявив на встрече ряда глав МИД арабских стран в Джидде по сирийскому вопросу, что арабские страны должны играть ключевую роль в сирийском урегулировании.

https://ria.ru/20230508/podlodka-1870482007.html

https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html

ближний восток

китай

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ближний восток, китай, сша