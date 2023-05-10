Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/kitay-1870762173.html
Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток
Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток - РИА Новости, 10.05.2023
Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток
Вашингтон должен уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить подрывать диалог и процесс примирения стран региона, а также прекратить попытки... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:44
2023-05-10T12:44
в мире
ближний восток
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40705/23/407052318_0:85:2860:1693_1920x0_80_0_0_b0ded9d95cbd16f5f2ac2d5a141385c7.jpg
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон должен уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить подрывать диалог и процесс примирения стран региона, а также прекратить попытки расколоть Ближний Восток, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) не повлияет на позицию Вашингтона касательно нормализации отношений с правительством данной страны: этого делать не планируется. Как сообщил ранее Белый дом, президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии. "Американская сторона должна уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить заниматься принудительной дипломатией, прекратить подрыв диалога и процесса примирения стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть Ближний Восток путем создания противоречий", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что дела Ближнего Востока должны решаться народами этого региона самостоятельно. По его словам, возвращение Сирии в ЛАГ соответствует устремлениям народов арабского мира и поможет арабским странам укрепить свое единство, а также будет способствовать укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира. В апреле 2023 года после восстановления дипотношений с Ираном Саудовская Аравия решила дать "зеленый свет" возвращению Сирии в ЛАГ, заявив на встрече ряда глав МИД арабских стран в Джидде по сирийскому вопросу, что арабские страны должны играть ключевую роль в сирийском урегулировании.
https://ria.ru/20230508/podlodka-1870482007.html
https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html
ближний восток
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40705/23/407052318_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d39e509fc99b271aee5733cfd04a80a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, китай, сша
В мире, Ближний Восток, Китай, США
Китай призвал США прекратить попытки расколоть Ближний Восток

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: США должны прекратить попытки расколоть Ближний Восток

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон должен уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить подрывать диалог и процесс примирения стран региона, а также прекратить попытки расколоть Ближний Восток, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) не повлияет на позицию Вашингтона касательно нормализации отношений с правительством данной страны: этого делать не планируется. Как сообщил ранее Белый дом, президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии.
Американская подводная лодка
МИД Китая прокомментировал отправку США подлодки на Ближний Восток
8 мая, 16:29
"Американская сторона должна уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить заниматься принудительной дипломатией, прекратить подрыв диалога и процесса примирения стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть Ближний Восток путем создания противоречий", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что дела Ближнего Востока должны решаться народами этого региона самостоятельно. По его словам, возвращение Сирии в ЛАГ соответствует устремлениям народов арабского мира и поможет арабским странам укрепить свое единство, а также будет способствовать укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
В апреле 2023 года после восстановления дипотношений с Ираном Саудовская Аравия решила дать "зеленый свет" возвращению Сирии в ЛАГ, заявив на встрече ряда глав МИД арабских стран в Джидде по сирийскому вопросу, что арабские страны должны играть ключевую роль в сирийском урегулировании.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке
29 апреля, 17:45
 
В миреБлижний ВостокКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала