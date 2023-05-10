https://ria.ru/20230510/kitay-1870681128.html

Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК

Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК - РИА Новости, 10.05.2023

Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК

Соединенные Штаты считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T00:30

2023-05-10T00:30

2023-05-10T05:43

сша

китай

глен ванхерк

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния, заявил во вторник глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк."Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение", - сказал он в комитете по вооруженным силам Сената США.Как отметил генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".

https://ria.ru/20230509/defolt-1870666758.html

сша

китай

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сша, китай, глен ванхерк, в мире