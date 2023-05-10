https://ria.ru/20230510/kitay-1870681128.html
Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК
Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК - РИА Новости, 10.05.2023
Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК
Соединенные Штаты считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:30
2023-05-10T00:30
2023-05-10T05:43
сша
китай
глен ванхерк
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810682237_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_6732d803eda0d5ff87867901ce0c6f0c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния, заявил во вторник глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк."Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение", - сказал он в комитете по вооруженным силам Сената США.Как отметил генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".
https://ria.ru/20230509/defolt-1870666758.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810682237_114:0:2603:1867_1920x0_80_0_0_e94cb4fc02c8b8801250735f74887a7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, глен ванхерк, в мире
США, Китай, Глен Ванхерк, В мире
Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК
Генерал США Ванхерк: КНР продолжает модернизировать вооруженные силы "угрожающими темпами"
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния, заявил во вторник глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк.
"Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение", - сказал он в комитете по вооруженным силам Сената США.
Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме
Как отметил генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".