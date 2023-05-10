https://ria.ru/20230510/kino-1870854996.html
Новый фильм Мишеля Гондри выпустят в российский прокат
Новый фильм Мишеля Гондри выпустят в российский прокат - РИА Новости, 10.05.2023
Новый фильм Мишеля Гондри выпустят в российский прокат
Новый фильм Мишеля Гондри выйдет в отечественный прокат, сообщается в Telegram-канале дистрибьютора ленты России. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:15
2023-05-10T19:15
2023-05-10T19:44
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новый фильм Мишеля Гондри выйдет в отечественный прокат, сообщается в Telegram-канале дистрибьютора ленты России. Картина снята в жанре комедии и называется "Книга решений". В центре — злоключения экстравагантного режиссера. Загородный дом своей тети он превратил в киностудию. В главной роли Пьер Нинэ. Актер известен по роли Ива Сен-Лорана в одноименном байопике о культовом французском модельере. "Книга решений" попала в параллельную программу Каннского кинофестиваля — "Двухнедельник режиссеров". Мишель Гондри — лауреат премии "Оскар". В его фильмографии "Вечное сияние чистого разума", "Перемотка", "Зеленый Шершень", "Пена дней" и другие проекты. Ранее сообщалось о том, что первый трейлер "Дюны 2" набрал более девяти миллионов просмотров за сутки.
https://ria.ru/20230510/kino-1870735384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мишель гондри, знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Мишель Гондри, Знаменитости, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Новый фильм Мишеля Гондри выпустят в российский прокат
Новый фильм Мишеля Гондри "Книга решений" выпустят в российский прокат