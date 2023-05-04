https://ria.ru/20230504/kino-1869753319.html

Первый трейлер "Дюны 2" набрал более девяти миллионов просмотров за сутки

Первый трейлер "Дюны 2" набрал более девяти миллионов просмотров за сутки - РИА Новости, 04.05.2023

Первый трейлер "Дюны 2" набрал более девяти миллионов просмотров за сутки

Первый трейлер "Дюны 2" Дени Вильнева набрал более 9,2 миллиона просмотров за сутки после публикации ролика на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:04

2023-05-04T19:04

2023-05-04T19:04

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый трейлер "Дюны 2" Дени Вильнева набрал более 9,2 миллиона просмотров за сутки после публикации ролика на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Главный герой первого фильма — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе). Вместе с матерью леди Джессикой (Ребекка Фергюсон) и отцом Лето I (Оскар Айзек) он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Ее пейзажи — бескрайние пустыни, в чьих песках таятся гигантские черви. А еще там добывается ценный ресурс, из-за которого разгораются межгалактические конфликты.Старшего Атрейдеса убивают на Арракисе, и власть на планете захватывает могущественный род Харконненов. Юный Пол и его мать были вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Там они знакомятся с местным племенем фременов. И Пол влюбляется в одну из них — девушку Чани (Зендая). В ролике показаны новые герои. В том числе и Фейд-Раута Харконнен, один из антагонистов. Роль исполнил Остин Батлер, воплотивший образ Элвиса в байопике о короле рок-н-рола. Также появляются принцесса Ирулан Коррино (Флоренс Пью) и леди Марго Фенриг (Леа Сейду). Среди эффектных кадров на видео — поездка Пола Атрейдиса на громадном песчаном черве. Как с ним общаться, аристократа научили фремены. Планируется, что премьера фильма состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20230504/kino-1869580207.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, леа сейду, зендая, флоренс пью