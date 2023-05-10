https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

"Граждан заманивают в капкан". Киев решил пойти по другому пути

"Граждан заманивают в капкан". Киев решил пойти по другому пути - РИА Новости, 10.05.2023

"Граждан заманивают в капкан". Киев решил пойти по другому пути

Украинские власти неожиданно сменили тактику в отношении защитников Киево-Печерской лавры — наконец заговорили на языке закона. Кажется, в изнуряющем конфликте... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:10

религия

киев

украина

хмельницкий (город)

михаил подоляк

верховная рада украины

православная церковь украины (пцу)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти неожиданно сменили тактику в отношении защитников Киево-Печерской лавры — наконец заговорили на языке закона. Кажется, в изнуряющем конфликте наметились перемены. Однако верующие опасаются, что все может оказаться западней.Подозрительно любезныСиловой захват пока не состоялся. Патрули пропускают людей в обитель — надо только предъявить паспорт. Полицейские пресекают провокации — а их немало.Так, в конце апреля группа неизвестных, затесавшись меж членов комиссии Минкульта, пыталась проникнуть в здание духовной академии. "Зерна от плевел" вовремя отделили. Позже радикалы напали на главу УПЦ. Когда митрополит Онуфрий вышел из монастырского храма и направился к машине, к нему подбежали несколько мужчин. Вмешалась полиция.Нескольким защитникам лавры, которых ранее довольно грубо задержали (без объяснения причин), грозило до трех лет лишения свободы. Однако их отправили под домашний арест.Комиссия министерства уже две недели работает в обители: осматривает корпуса в поисках явных нарушений. Однако ничего не нашли."Жилые корпуса находятся в хорошем состоянии, повреждений или любых других проблем мы не обнаружили. Видно, что они используются именно для религиозных нужд", — признал Максим Остапенко, один из членов комиссии.Сбавили обороты и политики, требовавшие изгнать каноническую церковь из правового поля. Некоторые, как советник главы президентского офиса Михаил Подоляк, и вовсе призывали к "физической зачистке".Теперь же Киевский горсовет говорит: юридически разделаться с УПЦ (в частности, отобрать землю и здания) допустимо лишь в рамках закона."После принятия Верховной радой Украины соответствующего законопроекта арендодатели коммунального имущества территориальной общины города Киев примут меры по расторжению договоров аренды", — сообщил заммэра столицы Владимир Бондаренко.Это возможно лишь по обоюдному согласию сторон либо через суд, добавил он.После того как 10 марта власти в одностороннем порядке разорвали договор аренды с УПЦ о пользовании Киево-Печерской лаврой, церковное руководство сразу же подало иск. Его несколько раз отклоняли. Но затем все же приняли. И даже назначили на 26 апреля первое заседание.Потом, правда, перенесли на середину мая. Причина интересная.Суд удовлетворил ходатайство представителей церкви и потребовал от чиновников предоставить монастырю акт о результатах проверки, где якобы установлены нарушения условий договора. До этого Минкульт уверял, что этот документ под грифом "секретно" и духовенство не имеет к нему доступа.Вместо закона — болгаркаВ целом в столице градус противостояния несколько снизился, чего нельзя сказать о регионах, особенно западных. Там репрессии продолжаются.В селе Требухов — всего в тридцати километрах от Киева — сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, захватили Покровский храм.Помогали рейдерам люди в военной форме. Полиция им не мешала."Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили в машину и говорили разные кощунственные слова. Свои действия злоумышленники фотографировали и записывали на видео", — приводит свидетельства очевидцев сайт информационно-просветительского отдела УПЦ.Ранее подобное происходило в Хмельницкой, Житомирской, Ровненской и других областях. Болгаркой спиливали замки на церковных дверях. А после штурма проводили собрание, на котором "большинством голосов" записывались в ПЦУ.Параллельно давят местные власти. Депутаты Ирпеня единогласно проголосовали за запрет Украинской церкви в городе. Хитрее поступили в соседних Броварах: разорвали договор постоянной аренды для храмов УПЦ. Так же сделали власти Тернополя и Черновцов.По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, эту схему нужно незамедлительно распространить на всю Украину. Кроме того, необходимо усовершенствовать процедуру переподчинения приходов УПЦ другим религиозным организациям. В частности — ПЦУ.Как сообщало украинское издание "24 канал", с января к раскольникам перешли 63 общины. Большинство — в Винницкой и Хмельницкой областях.От целей не отреклисьЛишь немногие политики отваживаются называть вещи своими именами. Нынешний диссонанс в центре и на периферии они считают звеньями одной цепи.В частности, депутат Верховной рады Артем Дмитрук полагает, что и ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, и захваты храмов — результат систематических нарушений конституционных прав граждан Украины.Это носит системный характер. А значит, есть более глобальный — спланированный — процесс, рассуждает он. Но почему столичные власти, в отличие от региональных, стали "действовать по-вегетариански"?"В столице градус конфликта всегда выше и любое противостояние ощущается острее. Поэтому, чтобы захват Киево-Печерской лавры не выглядел как откровенный беспредел, апеллируют к закону и праву", — поясняет религиовед Роман Лункин.На самом деле Киев не отступил от своих целей, политики открыто говорят об "уничтожении УПЦ". События в регионах убедительно это подтверждают.

https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

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хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, хмельницкий (город), михаил подоляк, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение