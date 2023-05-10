https://ria.ru/20230510/khotsenko-1870776423.html
Хоценко вручил школам Омской области ключи от 46 новых автобусов
Хоценко вручил школам Омской области ключи от 46 новых автобусов - РИА Новости, 10.05.2023
Хоценко вручил школам Омской области ключи от 46 новых автобусов
Глава Омской области Виталий Хоценко вручил школам региона ключи от 46 новых автобусов общей стоимостью более 113 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:34
2023-05-10T13:34
2023-05-10T13:34
омская область
омская область
омск
виталий хоценко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вручил школам региона ключи от 46 новых автобусов общей стоимостью более 113 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Партию нового транспорта распределили в Омск и 30 районов области. Сегодня, 10 мая, школам переданы ещё 43 автобуса марки ГАЗ и три полноприводных автобуса марки УАЗ в "северном исполнении". Благодаря им не менее 800 учеников будут доставлять к местам учебы. Директоров школ и водителей с получением нового транспорта поздравил глава региона Виталий Хоценко. "Мы ставим задачу обновить весь школьный транспорт в ближайшее время, чтобы наши дети ездили в комфортных и безопасных условиях на этих замечательных автобусах отечественного производства. У нас 14 тысяч детей на подвозе во всех 32 районах и городе. По статистике, протяжённость всех маршрутов школьных автобусов по области складывается в 34 тысячи километров", - заявил Виталий Хоценко. Школьные автобусы также возят ребят из отдалённых поселений в райцентр и столицу региона на спортивные, культурные события и мероприятия. Также на оперативном совещании регионального правительства Виталий Хоценко сообщил о выделении области 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, омск, виталий хоценко, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Хоценко вручил школам Омской области ключи от 46 новых автобусов
Виталий Хоценко вручил школам Омской области ключи от 46 новых автобусов
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вручил школам региона ключи от 46 новых автобусов общей стоимостью более 113 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Партию нового транспорта распределили в Омск
и 30 районов области. Сегодня, 10 мая, школам переданы ещё 43 автобуса марки ГАЗ
и три полноприводных автобуса марки УАЗ
в "северном исполнении". Благодаря им не менее 800 учеников будут доставлять к местам учебы. Директоров школ и водителей с получением нового транспорта поздравил глава региона Виталий Хоценко.
"Мы ставим задачу обновить весь школьный транспорт в ближайшее время, чтобы наши дети ездили в комфортных и безопасных условиях на этих замечательных автобусах отечественного производства. У нас 14 тысяч детей на подвозе во всех 32 районах и городе. По статистике, протяжённость всех маршрутов школьных автобусов по области складывается в 34 тысячи километров", - заявил Виталий Хоценко.
Школьные автобусы также возят ребят из отдалённых поселений в райцентр и столицу региона на спортивные, культурные события и мероприятия. Также на оперативном совещании регионального правительства Виталий Хоценко сообщил о выделении области 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта.
Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР