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Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter - РИА Новости, 10.05.2023
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02:56 10.05.2023 (обновлено: 10:31 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/karlson-1870688261.html
Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter
Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter - РИА Новости, 10.05.2023
Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, анонсировавшему запуск своего шоу в Twitter,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T02:56
2023-05-10T10:31
украина
россия
киев
такер карлсон
илон маск
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, анонсировавшему запуск своего шоу в Twitter, те же условия, что и для остальных создателей контента, и заверил, что не подписывал с ним никаких соглашений.Он также предупредил, что в отличие от телевизионного эфира, на онлайн-платформе Такер может столкнуться с критикой и опровержениями со стороны пользователей, а введение в заблуждение приведет к последствиям в рамках правил Twitter.Ранее Такер заявил, что вскоре запустит в Twitter новую версию шоу, и отметил, что данная социальная сеть остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова.Fox News сообщил 24 апреля об уходе Карлсона с телеканала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил со ссылкой на источник, что Карлсона уволили из-за его позиции в отношении Украины и Владимира Зеленского.Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. По словам некоторых республиканцев, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.
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Украина, Россия, Киев, Такер Карлсон, Илон Маск, Владимир Зеленский, В мире
Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter

Маск заявил, что не подписывал с Такером Карлсоном соглашение о запуске шоу в Twitter

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, анонсировавшему запуск своего шоу в Twitter, те же условия, что и для остальных создателей контента, и заверил, что не подписывал с ним никаких соглашений.
«

"Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента", — написал Маск в Twitter.

Он также предупредил, что в отличие от телевизионного эфира, на онлайн-платформе Такер может столкнуться с критикой и опровержениями со стороны пользователей, а введение в заблуждение приведет к последствиям в рамках правил Twitter.
Ранее Такер заявил, что вскоре запустит в Twitter новую версию шоу, и отметил, что данная социальная сеть остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова.
Fox News сообщил 24 апреля об уходе Карлсона с телеканала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил со ссылкой на источник, что Карлсона уволили из-за его позиции в отношении Украины и Владимира Зеленского.
Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. По словам некоторых республиканцев, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.
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