https://ria.ru/20230510/karlson-1870688261.html

Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter

Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter - РИА Новости, 10.05.2023

Маск прокомментировал заявление экс-ведущего Карлсона о шоу в Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, анонсировавшему запуск своего шоу в Twitter,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T02:56

2023-05-10T02:56

2023-05-10T10:31

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такер карлсон

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в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, анонсировавшему запуск своего шоу в Twitter, те же условия, что и для остальных создателей контента, и заверил, что не подписывал с ним никаких соглашений.Он также предупредил, что в отличие от телевизионного эфира, на онлайн-платформе Такер может столкнуться с критикой и опровержениями со стороны пользователей, а введение в заблуждение приведет к последствиям в рамках правил Twitter.Ранее Такер заявил, что вскоре запустит в Twitter новую версию шоу, и отметил, что данная социальная сеть остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова.Fox News сообщил 24 апреля об уходе Карлсона с телеканала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил со ссылкой на источник, что Карлсона уволили из-за его позиции в отношении Украины и Владимира Зеленского.Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. По словам некоторых республиканцев, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.

https://ria.ru/20230421/twitter-1866935467.html

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украина, россия, киев, такер карлсон, илон маск, владимир зеленский, в мире