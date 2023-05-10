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Экс-ведущий Fox News Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter
Экс-ведущий Fox News Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter - РИА Новости, 10.05.2023
Экс-ведущий Fox News Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter
Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, анонсировал запуск своего шоу в Twitter. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:22
2023-05-10T00:22
2023-05-10T00:22
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такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, анонсировал запуск своего шоу в Twitter. Такер добавил, что вместе с телешоу он намерен запустить и "некоторые другие вещи", и отметил, что Twitter остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова. Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил со ссылкой на источник, что Карлсона уволили из-за его позиции в отношении Украины и Владимира Зеленского. Fox News сообщил 24 апреля, что Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. Согласно некоторым республиканцам, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.
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украина, россия, киев, такер карлсон, владимир зеленский, в мире
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Экс-ведущий Fox News Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter
Покинувший Fox News ведущий Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter