https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html

Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград

Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 10.05.2023

Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград, заявил, что серьезно к этому относиться сложно, по... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:09

2023-05-10T17:09

2023-05-10T17:21

калининград

польша

калининградская область

антон алиханов

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград, заявил, что серьезно к этому относиться сложно, по его словам, очень прискорбно, что поляки "приходят в остервенение". Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". "Я уже, честно вам скажу, не реагирую никак на польскую эквилибристику словесную. Серьезно к этому относиться крайне сложно", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24". "Очень прискорбно, что поляки все больше и больше приходят в остервенение, политиканство, проповедуют страшное русофобство", - добавил он.Алиханов напомнил, что территории Восточной Пруссии, переданные по итогу Второй мировой войны, Польше тоже ранее имели другие названия, в частности, город Гданьск (бывший Данциг)."Боюсь, что поляки забыли эффект бумеранга. Конечно, не очень бы хотелось этого желать польскому народу, но, тем не менее, может прилететь обратно", - заключил он.

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844412.html

https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html

калининград

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калининград, польша, калининградская область, антон алиханов, в мире