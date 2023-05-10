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Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
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17:09 10.05.2023 (обновлено: 17:21 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html
Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград
Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград, заявил, что серьезно к этому относиться сложно, по... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:09
2023-05-10T17:21
калининград
польша
калининградская область
антон алиханов
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград, заявил, что серьезно к этому относиться сложно, по его словам, очень прискорбно, что поляки "приходят в остервенение". Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". "Я уже, честно вам скажу, не реагирую никак на польскую эквилибристику словесную. Серьезно к этому относиться крайне сложно", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24". "Очень прискорбно, что поляки все больше и больше приходят в остервенение, политиканство, проповедуют страшное русофобство", - добавил он.Алиханов напомнил, что территории Восточной Пруссии, переданные по итогу Второй мировой войны, Польше тоже ранее имели другие названия, в частности, город Гданьск (бывший Данциг)."Боюсь, что поляки забыли эффект бумеранга. Конечно, не очень бы хотелось этого желать польскому народу, но, тем не менее, может прилететь обратно", - заключил он.
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844412.html
https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html
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калининград, польша, калининградская область, антон алиханов, в мире
Калининград, Польша, Калининградская область, Антон Алиханов, В мире
Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград

Алиханов: к решению Польши о переименовании Калининграда сложно относиться серьезно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград, заявил, что серьезно к этому относиться сложно, по его словам, очень прискорбно, что поляки "приходят в остервенение".
Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
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"Я уже, честно вам скажу, не реагирую никак на польскую эквилибристику словесную. Серьезно к этому относиться крайне сложно", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
"Очень прискорбно, что поляки все больше и больше приходят в остервенение, политиканство, проповедуют страшное русофобство", - добавил он.
Алиханов напомнил, что территории Восточной Пруссии, переданные по итогу Второй мировой войны, Польше тоже ранее имели другие названия, в частности, город Гданьск (бывший Данциг).
"Боюсь, что поляки забыли эффект бумеранга. Конечно, не очень бы хотелось этого желать польскому народу, но, тем не менее, может прилететь обратно", - заключил он.
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КалининградПольшаКалининградская областьАнтон АлихановВ мире
 
 
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