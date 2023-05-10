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В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город - РИА Новости, 10.05.2023
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13:40 10.05.2023 (обновлено: 15:11 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870778278.html
В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город
В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город - РИА Новости, 10.05.2023
В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город
Калининградские власти считают инсинуациями решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:40
2023-05-10T15:11
калининград
польша
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Калининградские власти считают инсинуациями решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Он подчеркнул, что у города есть официальный топоним — Калининград. Комментируя инициативу Варшавы, Лысков отметил, что с таким же успехом можно переименовать Гданьск в Данциг, а Республику Польша — в Царство Польское. Однако российская сторона использует официальные топонимы, и призывает другие страны делать так же.Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название Калининграда на Крулевец. По данным СМИ, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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калининград, польша
Калининград, Польша
В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город

Калининградские власти назвали инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец

© РИА Новости / Екатерина ЯнсонКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Янсон
Калининград. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Калининградские власти считают инсинуациями решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Он подчеркнул, что у города есть официальный топоним — Калининград. Комментируя инициативу Варшавы, Лысков отметил, что с таким же успехом можно переименовать Гданьск в Данциг, а Республику Польша — в Царство Польское. Однако российская сторона использует официальные топонимы, и призывает другие страны делать так же.
Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название Калининграда на Крулевец. По данным СМИ, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
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