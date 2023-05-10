https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870778278.html

В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город

В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город - РИА Новости, 10.05.2023

В Калининграде прокомментировали решение Польши переименовать город

Калининградские власти считают инсинуациями решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:40

2023-05-10T13:40

2023-05-10T15:11

калининград

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822331909_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_75f7857bd64a89c0e65f46e0f0c3069b.jpg

КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Калининградские власти считают инсинуациями решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Он подчеркнул, что у города есть официальный топоним — Калининград. Комментируя инициативу Варшавы, Лысков отметил, что с таким же успехом можно переименовать Гданьск в Данциг, а Республику Польша — в Царство Польское. Однако российская сторона использует официальные топонимы, и призывает другие страны делать так же.Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название Калининграда на Крулевец. По данным СМИ, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

калининград

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, польша