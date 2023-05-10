https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870755549.html
Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов
Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов - РИА Новости, 10.05.2023
Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов
Депутаты городского совета Калининграда большинством голосов утвердили в должности главы города своего коллегу Олега Аминова, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:12
2023-05-10T12:12
2023-05-10T12:16
политика
калининград
единая россия
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда большинством голосов утвердили в должности главы города своего коллегу Олега Аминова, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. "Депутаты горсовета Калининграда большинством голосов утвердили в среду в должности главы города Олега Аминова", - сообщили в пресс-службе. Прошлый мэр Калининграда Евгений Любивый в марте ушел в отставку по собственному желанию. Аминову 58 лет, он депутат городского совета с 2016 года. Входит в состав комиссий по бюджету и муниципальной собственности, а также по градорегулированию и земельным ресурсам. С 2012 года Аминов занимает должность директора по строительству холдинга "Модуль Стройград". Член партии "Единая Россия". Женат, имеет двух сыновей.
https://ria.ru/20221110/kemerovo-1830398493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, калининград, единая россия
Политика, Калининград, Единая Россия
Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов
Депутаты Калининградского горсовета выбрали своего коллегу Олега Аминова мэром