https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870755549.html

Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов

Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов - РИА Новости, 10.05.2023

Новым мэром Калининграда стал депутат Олег Аминов

Депутаты городского совета Калининграда большинством голосов утвердили в должности главы города своего коллегу Олега Аминова, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:12

2023-05-10T12:12

2023-05-10T12:16

политика

калининград

единая россия

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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда большинством голосов утвердили в должности главы города своего коллегу Олега Аминова, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. "Депутаты горсовета Калининграда большинством голосов утвердили в среду в должности главы города Олега Аминова", - сообщили в пресс-службе. Прошлый мэр Калининграда Евгений Любивый в марте ушел в отставку по собственному желанию. Аминову 58 лет, он депутат городского совета с 2016 года. Входит в состав комиссий по бюджету и муниципальной собственности, а также по градорегулированию и земельным ресурсам. С 2012 года Аминов занимает должность директора по строительству холдинга "Модуль Стройград". Член партии "Единая Россия". Женат, имеет двух сыновей.

https://ria.ru/20221110/kemerovo-1830398493.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, калининград, единая россия