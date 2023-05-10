Рейтинг@Mail.ru
Польша переименовала Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 10.05.2023 (обновлено: 14:21 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870750846.html
Польша переименовала Калининград
Польша переименовала Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
Польша переименовала Калининград
Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:51
2023-05-10T14:21
польша
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_0:189:3087:1925_1920x0_80_0_0_b983babc66cd000c3ca459a18928bdda.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia.Распоряжение вступило в силу в тот же день, а само решение принято еще 12 апреля.Как отметили члены комиссии, при внесении изменений они руководствовались тем, что город "известен в Польше под традиционным названием Крулевец", а нынешнее, русское название — "искусственное, не связанное ни с городом, ни с регионом".В сообщении также указывается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина, имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение инсинуацией. По его словам, с таким же успехом россияне могут называть Гданьск Данцигом, а республику Польшу — Царством Польским.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, считает переименование уже не проявлением русофобии, а "граничащим с безумием процессом".
https://ria.ru/20230508/ekran-1870532840.html
польша
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_66b5098ea3cf098835f8dcfdd0665f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, калининград
Польша, Калининград
Польша переименовала Калининград

Interia: в Польше постановили называть Калининград польским топонимом Крулевец

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia.
«

"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец" и не рекомендуется использовать на польском языке название "Калининград", — сообщило ведомство 9 мая.

Распоряжение вступило в силу в тот же день, а само решение принято еще 12 апреля.
Как отметили члены комиссии, при внесении изменений они руководствовались тем, что город "известен в Польше под традиционным названием Крулевец", а нынешнее, русское название — "искусственное, не связанное ни с городом, ни с регионом".
В сообщении также указывается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина, имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение инсинуацией. По его словам, с таким же успехом россияне могут называть Гданьск Данцигом, а республику Польшу — Царством Польским.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, считает переименование уже не проявлением русофобии, а "граничащим с безумием процессом".
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Ивангороде покажут Эстонии День Победы с помощью экрана на границе
8 мая, 23:06
 
ПольшаКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала