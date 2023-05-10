https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870750846.html

Польша переименовала Калининград

Польша переименовала Калининград - РИА Новости, 10.05.2023

Польша переименовала Калининград

Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:51

2023-05-10T11:51

2023-05-10T14:21

польша

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_0:189:3087:1925_1920x0_80_0_0_b983babc66cd000c3ca459a18928bdda.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia.Распоряжение вступило в силу в тот же день, а само решение принято еще 12 апреля.Как отметили члены комиссии, при внесении изменений они руководствовались тем, что город "известен в Польше под традиционным названием Крулевец", а нынешнее, русское название — "искусственное, не связанное ни с городом, ни с регионом".В сообщении также указывается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина, имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение инсинуацией. По его словам, с таким же успехом россияне могут называть Гданьск Данцигом, а республику Польшу — Царством Польским.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, считает переименование уже не проявлением русофобии, а "граничащим с безумием процессом".

https://ria.ru/20230508/ekran-1870532840.html

польша

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

польша, калининград