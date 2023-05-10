https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870750846.html
Польша переименовала Калининград
Польша переименовала Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
Польша переименовала Калининград
Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:51
2023-05-10T11:51
2023-05-10T14:21
польша
калининград
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia.Распоряжение вступило в силу в тот же день, а само решение принято еще 12 апреля.Как отметили члены комиссии, при внесении изменений они руководствовались тем, что город "известен в Польше под традиционным названием Крулевец", а нынешнее, русское название — "искусственное, не связанное ни с городом, ни с регионом".В сообщении также указывается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина, имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение инсинуацией. По его словам, с таким же успехом россияне могут называть Гданьск Данцигом, а республику Польшу — Царством Польским.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, считает переименование уже не проявлением русофобии, а "граничащим с безумием процессом".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, калининград
Польша переименовала Калининград
Interia: в Польше постановили называть Калининград польским топонимом Крулевец
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Полякам рекомендовали называть Калининград Крулевцем, сообщил портал Interia
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"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец" и не рекомендуется использовать на польском языке название "Калининград", — сообщило ведомство 9 мая.
Распоряжение вступило в силу в тот же день, а само решение принято еще 12 апреля.
Как отметили члены комиссии, при внесении изменений они руководствовались тем, что город "известен в Польше под традиционным названием Крулевец", а нынешнее, русское название — "искусственное, не связанное ни с городом, ни с регионом".
В сообщении также указывается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина, имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение инсинуацией. По его словам, с таким же успехом россияне могут называть Гданьск Данцигом, а республику Польшу — Царством Польским.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, считает переименование уже не проявлением русофобии, а "граничащим с безумием процессом".
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