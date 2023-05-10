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Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств - РИА Новости, 10.05.2023
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14:57 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/issledovanie-1870800164.html
Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств
Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств - РИА Новости, 10.05.2023
Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств
В Москве сформирована экосистема проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который при обращении фармкомпаний... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:57
2023-05-10T14:57
москва
анастасия ракова
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве сформирована экосистема проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Кроме того, отметила она, предусмотрено наличие лабораторий, имеющих возможность стать централизованной лабораторией в случае проведения многоцентрового исследования, работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр, позволяющий дистанционно вести наблюдение за добровольцами.Одним из ярких примеров работы московской экосистемы Ракова назвала проведение клинического исследования вакцины "Спутник V". Всего за 3,5 месяца столица провела предварительное обследование (скрининг) более 113 тысяч человек и включила в исследование более 33 тысяч добровольцев. Исследование проходило на базе 22 медицинских организаций и было полностью цифровым.Вице-мэр добавила, что с сентября 2022 года за помощью от города в проведении клинических исследований обратились 7 фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований. По 9 исследованиям уже подобраны исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник, по 4 – в процессе подбора центров. По одному исследованию оказана помощь в наборе добровольцев, по двум – подготовлены базы пациентов с целью дальнейшей помощи в наборе. За оказанием финансовой поддержки обратились 2 фармкомпаний по 10 исследованиям.Также в Москве разработана система обучения и повышения квалификации для исследовательских команд, работающих в сети столичных больниц и поликлиник. Специалисты могут получить необходимые знания для получения сертификатов GCP (Good Clinical Practice, международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований). Также в школе "Московский исследователь" ежемесячно проходят семинары с ведущими специалистами по клиническим исследованиям. Кроме того, на онлайн платформе для исследовательских центров размещены разработанные стандарты операционных процедур по всем этапам проведения исследований.
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москва, анастасия ракова , технологии, экономика
Москва, Анастасия Ракова , Технологии, Экономика

Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств

© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве сформирована экосистема проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"В условиях внешнего санкционного давления мы уделяем большое внимание поддержке фармацевтической отрасли. Наша задача — наладить импортозамещение и в полной мере обеспечить жителей всеми необходимыми лекарственными препаратами. Для этого у нас по сути работает целая экосистема для проведения клинических исследований лекарств – это возможность для фармкомпании выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник, в которых работают более 7 тысяч квалифицированных специалистов с сертификатами GCP, по 80 терапевтическим областями и по всем фазам исследований, имеющих опыт работы более 15 лет", - пояснила Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, отметила она, предусмотрено наличие лабораторий, имеющих возможность стать централизованной лабораторией в случае проведения многоцентрового исследования, работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр, позволяющий дистанционно вести наблюдение за добровольцами.
«
"И, главное, у нас функционирует единый цифровой контур между всеми городскими медицинскими организациями, что обеспечивает качество и безопасность исследования, позволяет врачам иметь доступ ко всей информации о пациенте, при необходимости предварительно формировать по заданным критериям базу пациентов, которые потенциально могут стать добровольцами. Ключевой центр коммуникации в этой системе — Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Он помогает всем звеньям системы работать "бесшовно", как единому организму. Такая экосистема позволяет фармкомпаниям запускать клинические исследования в максимально сжатые сроки, а мы готовы предоставлять компаниям как организационную, так и финансовую поддержку", – рассказала вице-мэр.
Одним из ярких примеров работы московской экосистемы Ракова назвала проведение клинического исследования вакцины "Спутник V". Всего за 3,5 месяца столица провела предварительное обследование (скрининг) более 113 тысяч человек и включила в исследование более 33 тысяч добровольцев. Исследование проходило на базе 22 медицинских организаций и было полностью цифровым.
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Вице-мэр добавила, что с сентября 2022 года за помощью от города в проведении клинических исследований обратились 7 фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований. По 9 исследованиям уже подобраны исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник, по 4 – в процессе подбора центров. По одному исследованию оказана помощь в наборе добровольцев, по двум – подготовлены базы пациентов с целью дальнейшей помощи в наборе. За оказанием финансовой поддержки обратились 2 фармкомпаний по 10 исследованиям.
Также в Москве разработана система обучения и повышения квалификации для исследовательских команд, работающих в сети столичных больниц и поликлиник. Специалисты могут получить необходимые знания для получения сертификатов GCP (Good Clinical Practice, международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований). Также в школе "Московский исследователь" ежемесячно проходят семинары с ведущими специалистами по клиническим исследованиям. Кроме того, на онлайн платформе для исследовательских центров размещены разработанные стандарты операционных процедур по всем этапам проведения исследований.
 
МоскваАнастасия РаковаТехнологииЭкономика
 
 
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