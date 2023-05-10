Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве сформирована экосистема проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"В условиях внешнего санкционного давления мы уделяем большое внимание поддержке фармацевтической отрасли. Наша задача — наладить импортозамещение и в полной мере обеспечить жителей всеми необходимыми лекарственными препаратами. Для этого у нас по сути работает целая экосистема для проведения клинических исследований лекарств – это возможность для фармкомпании выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник, в которых работают более 7 тысяч квалифицированных специалистов с сертификатами GCP, по 80 терапевтическим областями и по всем фазам исследований, имеющих опыт работы более 15 лет", - пояснила Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, отметила она, предусмотрено наличие лабораторий, имеющих возможность стать централизованной лабораторией в случае проведения многоцентрового исследования, работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр, позволяющий дистанционно вести наблюдение за добровольцами.
«
"И, главное, у нас функционирует единый цифровой контур между всеми городскими медицинскими организациями, что обеспечивает качество и безопасность исследования, позволяет врачам иметь доступ ко всей информации о пациенте, при необходимости предварительно формировать по заданным критериям базу пациентов, которые потенциально могут стать добровольцами. Ключевой центр коммуникации в этой системе — Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Он помогает всем звеньям системы работать "бесшовно", как единому организму. Такая экосистема позволяет фармкомпаниям запускать клинические исследования в максимально сжатые сроки, а мы готовы предоставлять компаниям как организационную, так и финансовую поддержку", – рассказала вице-мэр.
Одним из ярких примеров работы московской экосистемы Ракова назвала проведение клинического исследования вакцины "Спутник V". Всего за 3,5 месяца столица провела предварительное обследование (скрининг) более 113 тысяч человек и включила в исследование более 33 тысяч добровольцев. Исследование проходило на базе 22 медицинских организаций и было полностью цифровым.
Вице-мэр добавила, что с сентября 2022 года за помощью от города в проведении клинических исследований обратились 7 фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований. По 9 исследованиям уже подобраны исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник, по 4 – в процессе подбора центров. По одному исследованию оказана помощь в наборе добровольцев, по двум – подготовлены базы пациентов с целью дальнейшей помощи в наборе. За оказанием финансовой поддержки обратились 2 фармкомпаний по 10 исследованиям.
Также в Москве разработана система обучения и повышения квалификации для исследовательских команд, работающих в сети столичных больниц и поликлиник. Специалисты могут получить необходимые знания для получения сертификатов GCP (Good Clinical Practice, международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований). Также в школе "Московский исследователь" ежемесячно проходят семинары с ведущими специалистами по клиническим исследованиям. Кроме того, на онлайн платформе для исследовательских центров размещены разработанные стандарты операционных процедур по всем этапам проведения исследований.