https://ria.ru/20230510/issledovanie-1870800164.html

Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств

Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств - РИА Новости, 10.05.2023

Ракова: Москва создала экосистему для быстрого исследования новых лекарств

В Москве сформирована экосистема проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который при обращении фармкомпаний... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:57

2023-05-10T14:57

2023-05-10T14:57

москва

анастасия ракова

технологии

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве сформирована экосистема проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Кроме того, отметила она, предусмотрено наличие лабораторий, имеющих возможность стать централизованной лабораторией в случае проведения многоцентрового исследования, работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр, позволяющий дистанционно вести наблюдение за добровольцами.Одним из ярких примеров работы московской экосистемы Ракова назвала проведение клинического исследования вакцины "Спутник V". Всего за 3,5 месяца столица провела предварительное обследование (скрининг) более 113 тысяч человек и включила в исследование более 33 тысяч добровольцев. Исследование проходило на базе 22 медицинских организаций и было полностью цифровым.Вице-мэр добавила, что с сентября 2022 года за помощью от города в проведении клинических исследований обратились 7 фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований. По 9 исследованиям уже подобраны исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник, по 4 – в процессе подбора центров. По одному исследованию оказана помощь в наборе добровольцев, по двум – подготовлены базы пациентов с целью дальнейшей помощи в наборе. За оказанием финансовой поддержки обратились 2 фармкомпаний по 10 исследованиям.Также в Москве разработана система обучения и повышения квалификации для исследовательских команд, работающих в сети столичных больниц и поликлиник. Специалисты могут получить необходимые знания для получения сертификатов GCP (Good Clinical Practice, международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований). Также в школе "Московский исследователь" ежемесячно проходят семинары с ведущими специалистами по клиническим исследованиям. Кроме того, на онлайн платформе для исследовательских центров размещены разработанные стандарты операционных процедур по всем этапам проведения исследований.

https://radiosputnik.ria.ru/20230502/zdorovaya-moskva-1869092324.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, анастасия ракова , технологии, экономика