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Французы стали экономить на еде, отдыхе и медицинской помощи, показал опрос - РИА Новости, 10.05.2023
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20:59 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/inflyatsiya-1870905350.html
Французы стали экономить на еде, отдыхе и медицинской помощи, показал опрос
Французы стали экономить на еде, отдыхе и медицинской помощи, показал опрос - РИА Новости, 10.05.2023
Французы стали экономить на еде, отдыхе и медицинской помощи, показал опрос
Почти каждый четвертый из десяти французов отказывался в последние месяцы от покупки продуктов питания из-за инфляции, говорится в опубликованном в среду... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:59
2023-05-10T20:59
франция
в мире
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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. Почти каждый четвертый из десяти французов отказывался в последние месяцы от покупки продуктов питания из-за инфляции, говорится в опубликованном в среду опросе, который был проведен Институтом изучения общественного мнения Elabe по заказу BFMTV. Согласно опросу, восемь из десяти французов (81%) хотя бы раз за последний месяц отказались от одной из следующих категорий расходов: продукты питания, шоппинг, отдых, медицинская помощь и другие. Больше всего по сравнению с ноябрем 2022 года растет число отказов от покупки продуктов питания – 43%, свидетельствуют данные опроса. Из-за инфляции французы говорят об отказе от мяса (43%), рыбы (34%), пирожных и бисквитов (27%), биопродуктов (26%) и колбасы (26%). Им также приходится менять свои привычки и покупать продукты либо более дешевые (44%), либо в меньших количествах (30%). Еще чаще, чем от еды, французы отказываются от расходов на шоппинг (53%), кинотеатры, рестораны или бары (49%) или на поездки на каникулы или выходные (45%), свидетельствуют данные опроса. Треть респондентов (34%) рассказали, что в последние месяцы им не хватало средств на отопление, в то время как 20% отказались от пожертвований и 17% - от расходов на медицинскую помощь. Подобные ограничения говорят о трудностях, которые переживают французы из-за инфляции, сообщает телеканал. 79% опрошенных рассказали, что им приходится "затягивать пояса" по сравнению с их привычным образом жизни, из них 25% делают это "сильно". И если 55% заявляют, что могут сводить концы с концами, откладывая деньги (18%) или не слишком ограничивая себя (37%), 45% утверждают, что, наоборот, вынуждены ограничивать себя (32%) и даже использовать свои сбережения или брать в долг (13%). Опрос проводился Институтом Elabe квотным методом с 9 по 10 мая 2023 года, репрезентативная выборка составила 1000 человек, в опросе участвовали жители материковой части Франции в возрасте от 18 лет и старше.
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Французы стали экономить на еде, отдыхе и медицинской помощи, показал опрос

Опрос Elabe: четверть французов отказывались от покупки продуктов из-за инфляции

© Depositphotos.com / beinderПокупатель и продавец на уличном рынке во Франции
Покупатель и продавец на уличном рынке во Франции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Depositphotos.com / beinder
Покупатель и продавец на уличном рынке во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. Почти каждый четвертый из десяти французов отказывался в последние месяцы от покупки продуктов питания из-за инфляции, говорится в опубликованном в среду опросе, который был проведен Институтом изучения общественного мнения Elabe по заказу BFMTV.
Согласно опросу, восемь из десяти французов (81%) хотя бы раз за последний месяц отказались от одной из следующих категорий расходов: продукты питания, шоппинг, отдых, медицинская помощь и другие.
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Больше всего по сравнению с ноябрем 2022 года растет число отказов от покупки продуктов питания – 43%, свидетельствуют данные опроса. Из-за инфляции французы говорят об отказе от мяса (43%), рыбы (34%), пирожных и бисквитов (27%), биопродуктов (26%) и колбасы (26%). Им также приходится менять свои привычки и покупать продукты либо более дешевые (44%), либо в меньших количествах (30%).
Еще чаще, чем от еды, французы отказываются от расходов на шоппинг (53%), кинотеатры, рестораны или бары (49%) или на поездки на каникулы или выходные (45%), свидетельствуют данные опроса. Треть респондентов (34%) рассказали, что в последние месяцы им не хватало средств на отопление, в то время как 20% отказались от пожертвований и 17% - от расходов на медицинскую помощь.
Подобные ограничения говорят о трудностях, которые переживают французы из-за инфляции, сообщает телеканал. 79% опрошенных рассказали, что им приходится "затягивать пояса" по сравнению с их привычным образом жизни, из них 25% делают это "сильно". И если 55% заявляют, что могут сводить концы с концами, откладывая деньги (18%) или не слишком ограничивая себя (37%), 45% утверждают, что, наоборот, вынуждены ограничивать себя (32%) и даже использовать свои сбережения или брать в долг (13%).
Опрос проводился Институтом Elabe квотным методом с 9 по 10 мая 2023 года, репрезентативная выборка составила 1000 человек, в опросе участвовали жители материковой части Франции в возрасте от 18 лет и старше.
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