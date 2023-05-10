https://ria.ru/20230510/inflyatsiya-1870708544.html
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента - РИА Новости, 10.05.2023
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:17
2023-05-10T09:17
2023-05-10T09:19
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германия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с первоначальной оценкой.За апрель потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,4%, что также совпадает с предварительной оценкой. В марте рост цен составлял 0,8%.Кроме того, потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 7,6% в годовом выражении, как и предполагала предварительная оценка. При этом в апреле цены поднялись на 0,6%, что также совпало с предварительной оценкой.
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870470972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента
Годовая инфляция в Германии замедлилась с 7,4 процента в марте до 7,2 в апреле
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis
).
Показатель совпал с первоначальной оценкой.
За апрель потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,4%, что также совпадает с предварительной оценкой. В марте рост цен составлял 0,8%.
Кроме того, потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 7,6% в годовом выражении, как и предполагала предварительная оценка. При этом в апреле цены поднялись на 0,6%, что также совпало с предварительной оценкой.
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