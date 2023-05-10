https://ria.ru/20230510/inflyatsiya-1870708544.html

Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента

Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента - РИА Новости, 10.05.2023

Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента

Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:17

2023-05-10T09:17

2023-05-10T09:19

в мире

экономика

германия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с первоначальной оценкой.За апрель потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,4%, что также совпадает с предварительной оценкой. В марте рост цен составлял 0,8%.Кроме того, потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 7,6% в годовом выражении, как и предполагала предварительная оценка. При этом в апреле цены поднялись на 0,6%, что также совпало с предварительной оценкой.

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870470972.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия