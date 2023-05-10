https://ria.ru/20230510/himars-1870915873.html

Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS

Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023

Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS

Жительница города Стаханова в Луганской Народной Республике выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS к ней в комнату в квартире многоэтажного дома,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T23:05

2023-05-10T23:05

2023-05-10T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

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bae systems

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СТАХАНОВ (ЛНР), 10 мая — РИА Новости. Жительница города Стаханова в Луганской Народной Республике выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS к ней в комнату в квартире многоэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Соседка была дома. К ней "болванка" прилетела в комнату. Мы ей раны обработали. Она дома", — рассказал сосед женщины Роман. По словам самой женщины, обстрел произошел сегодня в 11:30, когда она сидела в кресле и смотрела телевизор. Часть снаряда упала, пробив три этажа сверху, на кровать, в метре от пенсионерки. Женщина отделалась синяками и ссадинами. "Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот (в момент прилета боеприпаса). Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — рассказала она. Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Стаханова со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS. Погибла одна мирная жительница, еще три женщины пострадали. Одна из ракет не разорвалась.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Ее создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии. HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin