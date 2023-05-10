https://ria.ru/20230510/himars-1870915873.html
Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS
Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS
Жительница города Стаханова в Луганской Народной Республике выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS к ней в комнату в квартире многоэтажного дома,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T23:05
2023-05-10T23:05
2023-05-10T23:59
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СТАХАНОВ (ЛНР), 10 мая — РИА Новости. Жительница города Стаханова в Луганской Народной Республике выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS к ней в комнату в квартире многоэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Соседка была дома. К ней "болванка" прилетела в комнату. Мы ей раны обработали. Она дома", — рассказал сосед женщины Роман. По словам самой женщины, обстрел произошел сегодня в 11:30, когда она сидела в кресле и смотрела телевизор. Часть снаряда упала, пробив три этажа сверху, на кровать, в метре от пенсионерки. Женщина отделалась синяками и ссадинами. "Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот (в момент прилета боеприпаса). Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — рассказала она. Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Стаханова со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS. Погибла одна мирная жительница, еще три женщины пострадали. Одна из ракет не разорвалась.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Ее создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии. HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS
Женщина в Стаханове в ЛНР выжила после попадания части ракеты HIMARS к ней в комнату
СТАХАНОВ (ЛНР), 10 мая — РИА Новости. Жительница города Стаханова в Луганской Народной Республике выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS к ней в комнату в квартире многоэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Соседка была дома. К ней "болванка" прилетела в комнату. Мы ей раны обработали. Она дома", — рассказал сосед женщины Роман.
По словам самой женщины, обстрел произошел сегодня в 11:30, когда она сидела в кресле и смотрела телевизор. Часть снаряда упала, пробив три этажа сверху, на кровать, в метре от пенсионерки. Женщина отделалась синяками и ссадинами.
"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот (в момент прилета боеприпаса). Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — рассказала она.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК
сообщило об обстреле Стаханова со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS. Погибла одна мирная жительница, еще три женщины пострадали. Одна из ракет не разорвалась.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США
компаниями BAE Systems
и Lockheed Martin
в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Ее создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии. HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
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