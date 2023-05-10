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Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье
Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье - РИА Новости, 10.05.2023
Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье
Представители краснодарского казачества собрали семь тонн гуманитарной помощи для отправки казакам-добровольцам в Запорожскую область, весь груз из продуктов,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:28
2023-05-10T22:28
2023-05-10T22:30
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Представители краснодарского казачества собрали семь тонн гуманитарной помощи для отправки казакам-добровольцам в Запорожскую область, весь груз из продуктов, одежды и лекарств был освящен духовником, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. В посылку вошли одежда, постельные принадлежности, продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, добавляют в пресс-службе. Ранее сообщалось, что всего в зону спецоперации Кубанские казаки доставили более 1600 тонн гуманитарных грузов. В этом помогают и казачата, они пишут письма поддержки бойцам, под руководством наставников изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и другие необходимые на фронте принадлежности.
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870252041.html
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надежные люди, краснодар, запорожская область, кубанское казачье войско, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Краснодар, Запорожская область, Кубанское казачье войско, Запорожье
Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье
Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам на фронт в Запорожье