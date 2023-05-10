https://ria.ru/20230510/gumpomosch-1870913089.html

Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье

Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье - РИА Новости, 10.05.2023

Краснодар отправил семь тонн гумпомощи казакам-добровольцам в Запорожье

Представители краснодарского казачества собрали семь тонн гуманитарной помощи для отправки казакам-добровольцам в Запорожскую область, весь груз из продуктов,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T22:28

2023-05-10T22:28

2023-05-10T22:30

специальная военная операция на украине

надежные люди

краснодар

запорожская область

кубанское казачье войско

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759025_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5c7a2b0d3c21b406402ec30282150283.jpg

КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Представители краснодарского казачества собрали семь тонн гуманитарной помощи для отправки казакам-добровольцам в Запорожскую область, весь груз из продуктов, одежды и лекарств был освящен духовником, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. В посылку вошли одежда, постельные принадлежности, продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, добавляют в пресс-службе. Ранее сообщалось, что всего в зону спецоперации Кубанские казаки доставили более 1600 тонн гуманитарных грузов. В этом помогают и казачата, они пишут письма поддержки бойцам, под руководством наставников изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и другие необходимые на фронте принадлежности.

https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870252041.html

краснодар

запорожская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежные люди, краснодар, запорожская область, кубанское казачье войско, запорожье