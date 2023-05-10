https://ria.ru/20230510/gruziya-1870823484.html

Грузия пока не выдала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией

Грузия пока не выдала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией - РИА Новости, 10.05.2023

Грузия пока не выдала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией

Грузия пока не выдавала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией, так как пока не получала от российской стороны соответствующих уведомлений, заявила в среду РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:10

2023-05-10T16:10

2023-05-10T16:43

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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Грузия пока не выдавала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией, так как пока не получала от российской стороны соответствующих уведомлений, заявила в среду журналистам заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну."Для нашей страны главным приоритетом является наше население и все, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в РФ, и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и конечно же сделает более легким их связь с членами семьи",- заявила Квривишвили. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.Минтранс РФ в среду сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870819316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

грузия, россия, в мире, новости - туризм