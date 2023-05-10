Грузия пока не выдала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией
Квривишвили: Грузия пока не выдавала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией
Самолет. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Грузия пока не выдавала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией, так как пока не получала от российской стороны соответствующих уведомлений, заявила в среду журналистам заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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"Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции… На данном этапе Грузия не выдавала никакого разрешения, так как пока не получала уведомления ни от авиакомпаний, ни от государства", - заявила Квривишвили.
"Для нашей страны главным приоритетом является наше население и все, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в РФ, и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и конечно же сделает более легким их связь с членами семьи",- заявила Квривишвили. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Минтранс РФ в среду сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.