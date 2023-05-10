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Греческий политик призвал прекратить отправлять оружие на Украину - РИА Новости, 10.05.2023
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10:20 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gretsiya-1870723135.html
Греческий политик призвал прекратить отправлять оружие на Украину
Греческий политик призвал прекратить отправлять оружие на Украину - РИА Новости, 10.05.2023
Греческий политик призвал прекратить отправлять оружие на Украину
Запад и Греция должны прекратить отправлять оружие на Украину, это не способствует миру, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:20
2023-05-10T10:20
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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Запад и Греция должны прекратить отправлять оружие на Украину, это не способствует миру, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. Он является сопредседателем внепарламентской партии "Эмброс" ("Вперед"), которая идет на выборы в составе коалиции "Альянс перемен". Коалиция выступает за отмену антироссийских санкций, прекращение поставок оружия на Украину и восстановление связей с Россией. "Отправлять военные материалы и оружие в случае какого-то столкновения - это худшее, что может быть. Никакое соглашение с НАТО или в Евросоюзе не налагает договорного обязательства на Грецию отправлять какое-либо оружие. Нет причин нам отправлять оружие", - сказал Христу. Он подчеркнул, что "политику отправки оружия надо прекратить. И ее надо остановить Западу". По его словам, отправка новых систем оружия заставляет Россию использовать те вооружения, которые она не использовала, потому что она не хочет разрушить Украину. "Если она начнет использовать стратегическую авиацию, начнет бомбить, ее (Украины - ред.) не будет. Россия сейчас этого не делает. Она бьет по целям, но не современным оружием. Это решение Америки, как подлить масло в огонь. Потому что продолжать войну хочет Запад", - сказал Христу.
https://ria.ru/20230504/pereprodazha-1869798135.html
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в мире, украина, греция, россия, нато
В мире, Украина, Греция, Россия, НАТО
Греческий политик призвал прекратить отправлять оружие на Украину

Греческий политик Христу: Запад и Афины должны прекратить отправлять оружие на Украину

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Запад и Греция должны прекратить отправлять оружие на Украину, это не способствует миру, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
Он является сопредседателем внепарламентской партии "Эмброс" ("Вперед"), которая идет на выборы в составе коалиции "Альянс перемен". Коалиция выступает за отмену антироссийских санкций, прекращение поставок оружия на Украину и восстановление связей с Россией.
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"Отправлять военные материалы и оружие в случае какого-то столкновения - это худшее, что может быть. Никакое соглашение с НАТО или в Евросоюзе не налагает договорного обязательства на Грецию отправлять какое-либо оружие. Нет причин нам отправлять оружие", - сказал Христу.
Он подчеркнул, что "политику отправки оружия надо прекратить. И ее надо остановить Западу".
По его словам, отправка новых систем оружия заставляет Россию использовать те вооружения, которые она не использовала, потому что она не хочет разрушить Украину.
"Если она начнет использовать стратегическую авиацию, начнет бомбить, ее (Украины - ред.) не будет. Россия сейчас этого не делает. Она бьет по целям, но не современным оружием. Это решение Америки, как подлить масло в огонь. Потому что продолжать войну хочет Запад", - сказал Христу.
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