https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870681295.html

Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга

Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023

Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга

Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T00:34

2023-05-10T00:34

2023-05-10T00:54

сша

кевин маккарти

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга, сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.Стороны, по словам Маккарти, вновь соберутся на переговоры в предстоящую пятницу.Американский минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html

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сша, кевин маккарти, джо байден, в мире