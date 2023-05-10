Рейтинг@Mail.ru
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 10.05.2023 (обновлено: 00:54 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870681295.html
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга
Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:34
2023-05-10T00:54
сша
кевин маккарти
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга, сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.Стороны, по словам Маккарти, вновь соберутся на переговоры в предстоящую пятницу.Американский минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, кевин маккарти, джо байден, в мире
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, В мире
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга

Маккарти: Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по повышению потолка госдолга

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга, сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.
«
"Участники повторили свои позиции, я не заметил никакого продвижения. Президент сказал, что участники должны вновь собраться вместе. Однако я очень ясно дал понять президенту, что у нас остается всего две недели", - сказал он журналистам на лужайке Белого дома.
Стороны, по словам Маккарти, вновь соберутся на переговоры в предстоящую пятницу.
Американский минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Вчера, 00:46
 
СШАКевин МаккартиДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала