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Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга
Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:34
2023-05-10T00:34
2023-05-10T00:54
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга, сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.Стороны, по словам Маккарти, вновь соберутся на переговоры в предстоящую пятницу.Американский минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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сша, кевин маккарти, джо байден, в мире
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, В мире
Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга
Маккарти: Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по повышению потолка госдолга
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на встрече, состоявшейся во вторник в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга, сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.
«
"Участники повторили свои позиции, я не заметил никакого продвижения. Президент сказал, что участники должны вновь собраться вместе. Однако я очень ясно дал понять президенту, что у нас остается всего две недели", - сказал он журналистам на лужайке Белого дома.
Стороны, по словам Маккарти, вновь соберутся на переговоры в предстоящую пятницу.
Американский минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут