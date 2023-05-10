Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине
Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится победы Украины из-за российского ядерного оружия
© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил в беседе с телеканалом ABC Action News отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
"Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин (президент России Владимир – ред.) Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе", — заявил генерал.
Бридлав отметил, что риторика сдерживания, которую, по его словам, использует Путин, оказывает "бешеный" эффект, и США поддаются этой словесной войне. Такой рычаг воздействия, по мнению генерала, является причиной ограниченной помощи Украине, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность России.
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"Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы", — добавил Бридлав.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.