https://ria.ru/20230510/general-1870691111.html

Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине

Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине - РИА Новости, 10.05.2023

Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине

Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил в беседе с телеканалом ABC... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T05:29

2023-05-10T05:29

2023-05-10T08:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

филип бридлав

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140918/48/1409184845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c12686631cbbcb1de6b56c9dd68f5a55.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил в беседе с телеканалом ABC Action News отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав."Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин (президент России Владимир – ред.) Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе", — заявил генерал.Бридлав отметил, что риторика сдерживания, которую, по его словам, использует Путин, оказывает "бешеный" эффект, и США поддаются этой словесной войне. Такой рычаг воздействия, по мнению генерала, является причиной ограниченной помощи Украине, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность России.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230509/nato-1870650006.html

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, филип бридлав, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато