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Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 10.05.2023 (обновлено: 08:25 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/general-1870691111.html
Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине
Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине
Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил в беседе с телеканалом ABC... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T05:29
2023-05-10T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
филип бридлав
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил в беседе с телеканалом ABC Action News отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав."Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин (президент России Владимир – ред.) Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе", — заявил генерал.Бридлав отметил, что риторика сдерживания, которую, по его словам, использует Путин, оказывает "бешеный" эффект, и США поддаются этой словесной войне. Такой рычаг воздействия, по мнению генерала, является причиной ограниченной помощи Украине, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность России.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230509/nato-1870650006.html
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
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в мире, украина, россия, сша, филип бридлав, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Филип Бридлав, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сергей Лавров, НАТО
Американский генерал назвал главный страх НАТО на Украине

Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится победы Украины из-за российского ядерного оружия

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил в беседе с телеканалом ABC Action News отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
"Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин (президент России Владимир – ред.) Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе", — заявил генерал.
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Бридлав отметил, что риторика сдерживания, которую, по его словам, использует Путин, оказывает "бешеный" эффект, и США поддаются этой словесной войне. Такой рычаг воздействия, по мнению генерала, является причиной ограниченной помощи Украине, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность России.
«
"Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы", — добавил Бридлав.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАФилип БридлавВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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