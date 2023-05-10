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Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.05.2023
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17:51 10.05.2023 (обновлено: 19:45 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gaz-1870862273.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.05.2023
Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов среды опустилась ниже 400 долларов за тысячу кубометров, за день потеряла почти 4%, следует из данных... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:51
2023-05-10T19:45
экономика
европа
в мире
природный газ
цены
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов среды опустилась ниже 400 долларов за тысячу кубометров, за день потеряла почти 4%, следует из данных лондонской биржи ICE.Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Вскоре они достигли ценового максимума в 410,7 доллара (+0,7%). Однако вечером стоимость фьючерсов опустилась ниже 400 долларов впервые с июля 2021 года. Ценовой минимум составил 392,4 доллара (-3,8%), а цена закрытия - 395,7 доллара (-3%) Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 407,8 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года. В марте впервые за более чем полтора года - с июля 2021 года - они опустились до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года - почти 3900 долларов за тысячу кубометров.Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, европа, в мире, природный газ, цены
Экономика, Европа, В мире, Природный газ, Цены
Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов впервые с июля 2021 года

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов среды опустилась ниже 400 долларов за тысячу кубометров, за день потеряла почти 4%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Вскоре они достигли ценового максимума в 410,7 доллара (+0,7%). Однако вечером стоимость фьючерсов опустилась ниже 400 долларов впервые с июля 2021 года. Ценовой минимум составил 392,4 доллара (-3,8%), а цена закрытия - 395,7 доллара (-3%) Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 407,8 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года. В марте впервые за более чем полтора года - с июля 2021 года - они опустились до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года - почти 3900 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Вчера, 15:47
 
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