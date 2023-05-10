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Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gaubitsa-1870742178.html
Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 10.05.2023
Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:20
2023-05-10T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсон
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Инженерное уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Понятовки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алёшки и окрестным сёлам прилетело около 90 снарядов.
https://ria.ru/20230510/uzhas-1870695423.html
днепр (город)
херсон
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсон, новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсон, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Инженерное уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Понятовки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алёшки и окрестным сёлам прилетело около 90 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ХерсонНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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