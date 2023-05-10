https://ria.ru/20230510/gaubitsa-1870742178.html

Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 10.05.2023

Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:20

2023-05-10T11:20

2023-05-10T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсон

новая каховка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Инженерное уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Понятовки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алёшки и окрестным сёлам прилетело около 90 снарядов.

https://ria.ru/20230510/uzhas-1870695423.html

днепр (город)

херсон

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсон, новая каховка, вооруженные силы украины