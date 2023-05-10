https://ria.ru/20230510/finlyandiya-1870837432.html

В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией

В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией - РИА Новости, 10.05.2023

В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией

Имеющий военные укрепления небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии около российской границы выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщила... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:44

2023-05-10T16:44

2023-05-10T17:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. Имеющий военные укрепления небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии около российской границы выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти восемь миллионов евро", — говорится в сообщении. Нынешний владелец острова, Исмо Рятю, купил его восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он уверен в успешной продаже острова к концу этого года. "Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено сто земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление", — отметил Рятю.Ранкки находился под управлением Сил обороны страны до 2015 года.Финляндия — один из лидеров в мире по количеству островов, в стране их более 180 тысяч. Многие из них находятся в частной собственности.

https://ria.ru/20191013/1559710652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия