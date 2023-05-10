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В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией - РИА Новости, 10.05.2023
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16:44 10.05.2023 (обновлено: 17:44 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/finlyandiya-1870837432.html
В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией
В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией - РИА Новости, 10.05.2023
В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией
Имеющий военные укрепления небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии около российской границы выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщила... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:44
2023-05-10T17:44
в мире
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. Имеющий военные укрепления небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии около российской границы выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти восемь миллионов евро", — говорится в сообщении. Нынешний владелец острова, Исмо Рятю, купил его восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он уверен в успешной продаже острова к концу этого года. "Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено сто земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление", — отметил Рятю.Ранкки находился под управлением Сил обороны страны до 2015 года.Финляндия — один из лидеров в мире по количеству островов, в стране их более 180 тысяч. Многие из них находятся в частной собственности.
https://ria.ru/20191013/1559710652.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией

YLE: в Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с Россией

CC BY-SA 4.0 / Kotkansaaret / Rankki pohjoisestaВид на остров Ранкки
Вид на остров Ранкки - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Kotkansaaret / Rankki pohjoisesta
Вид на остров Ранкки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. Имеющий военные укрепления небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии около российской границы выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти восемь миллионов евро", — говорится в сообщении.
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Нынешний владелец острова, Исмо Рятю, купил его восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он уверен в успешной продаже острова к концу этого года.
"Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено сто земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление", — отметил Рятю.
Ранкки находился под управлением Сил обороны страны до 2015 года.
Финляндия — один из лидеров в мире по количеству островов, в стране их более 180 тысяч. Многие из них находятся в частной собственности.
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