Французский историк рассказал, зачем США подпитывают фашизм в ЕС
Французский историк: США подпитывают фашизм в ЕС, чтобы удержать ускользающее господство
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. США поддерживают фашизм на европейском континенте, чтобы использовать его как инструмент в попытке сохранить ускользающее господство, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки.
Историк отметил, что еще во время Второй мировой войны фашистский режим поддерживался крупными капиталистами того времени.
"Фашизм смог набрать обороты благодаря полной финансовой поддержке крупных капиталистических групп того времени в Западной Европе и Америке. Для них речь шла о создании политического и военного "инструмента" для борьбы с молодой советской державой, которую интервенция 14 стран не смогла разрушить после революции 1917 года", - рассказал он.
Тогда фашизм был побежден "благодаря неизмеримым жертвам советского народа", напомнил он.
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"Мы думали, что с фашизмом покончено, но сегодня он снова поднимает голову, на этот раз поддерживаемый непосредственно группой государств во главе с Соединенными Штатами. Они находятся в процессе утраты своей глобальной гегемонии в пользу многополярного мира, лидеры которого рождаются на наших глазах: в лице китайско-российского альянса и, в более общем плане, БРИКС", - сказал Барки.
По его мнению, вмешательство США коснется любой страны, не желающей жить под диктат Вашингтона.
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"На этот раз интервенция направлена уже не против одной страны, а против любой части мира, которая хочет освободиться от империалистического ига США и его военного инструмента - НАТО, которые всё еще хотят диктовать свои законы. Мир изменился, но они не хотят об этом слышать. Они хотят вернуть самую варварскую систему принуждения, чтобы продолжать господствовать над миром: фашизм", - сказал собеседник агентства.
"Подъем Китая и неизбежный упадок монополярного мира и вытекающего из него "королевского доллара" коренным образом изменят ситуацию", - полагает он.
Рене Барки – французский историк Второй мировой войны, воссоздавший историю единственного женского отряда Французского Сопротивления "Родина". 8 мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключённых, среди которых было 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Барки в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.