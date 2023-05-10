https://ria.ru/20230510/fashizm-1870796823.html

Французский историк рассказал, зачем США подпитывают фашизм в ЕС

Французский историк рассказал, зачем США подпитывают фашизм в ЕС - РИА Новости, 10.05.2023

Французский историк рассказал, зачем США подпитывают фашизм в ЕС

США поддерживают фашизм на европейском континенте, чтобы использовать его как инструмент в попытке сохранить ускользающее господство, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:50

2023-05-10T14:50

2023-05-10T14:50

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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. США поддерживают фашизм на европейском континенте, чтобы использовать его как инструмент в попытке сохранить ускользающее господство, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки. Историк отметил, что еще во время Второй мировой войны фашистский режим поддерживался крупными капиталистами того времени. "Фашизм смог набрать обороты благодаря полной финансовой поддержке крупных капиталистических групп того времени в Западной Европе и Америке. Для них речь шла о создании политического и военного "инструмента" для борьбы с молодой советской державой, которую интервенция 14 стран не смогла разрушить после революции 1917 года", - рассказал он. Тогда фашизм был побежден "благодаря неизмеримым жертвам советского народа", напомнил он. По его мнению, вмешательство США коснется любой страны, не желающей жить под диктат Вашингтона. Однако, по мнению Барки, "победа России над НАТО на Украине многое изменит в межевропейских отношениях" и положит конец монополярному миру и навязанному господству США. "Подъем Китая и неизбежный упадок монополярного мира и вытекающего из него "королевского доллара" коренным образом изменят ситуацию", - полагает он. Рене Барки – французский историк Второй мировой войны, воссоздавший историю единственного женского отряда Французского Сопротивления "Родина". 8 мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключённых, среди которых было 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Барки в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.

https://ria.ru/20230509/fashizm-1870678872.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870501566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, франция, брикс, нато, день победы — 2023