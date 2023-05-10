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Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России? - РИА Новости, 10.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:40 10.05.2023 (обновлено: 15:48 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html
Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России?
Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России? - РИА Новости, 10.05.2023
Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России?
Ежегодный конкурс эстрадной песни Евровидение-2023 стартовал в Ливерпуле. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го числа. Имя победителя объявят... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:40
2023-05-10T15:48
шоубиз
россия
ливерпуль
украина
евровидение
великобритания
знаменитости
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Ежегодный конкурс эстрадной песни Евровидение-2023 стартовал в Ливерпуле. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го числа. Имя победителя объявят 13 мая. Россия в шоу не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших участниц, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине. О том, как проводится конкурс без нас, — в материале РИА Новости. Мужчины в розовых пальто и трусах: странные участники Евровидения-2023В первом полуфинале зрителям запомнилась хорватская группа Let 3, участники которой устроили полную вакханалию, выйдя на сцену в юбках и с ярким макияжем. В таком виде хорваты исполнили "Mama ŠČ!" на родном языке. В конце номера они разделись, оставшись в майках и трусах, чем вызвали неоднозначную реакцию в Сети, но в финал тем не менее прошли. Эпатировали публику и участники немецкой группы Lord of the Lost. Вокалист коллектива не только разрисовал глаза, но и примерил латексный красный обтягивающий костюм. Певец Käärijä из Финляндии, спевший композицию "Cha Cha Cha", покатался по сцене на своих танцорах. Для выступления он выбрал кофту кислотного цвета, состоящую из одних рукавов. Скандал: поклонники Евровидения против новой системы объявления результатовПо данным СМИ, поклонники Евровидения устроили скандал из-за новой системы объявления результатов всем участникам на сцене. Зрители активно требовали не приглашать музыкантов во время оглашения баллов, чтобы не травмировать их психологически. За несколько часов до начала шоу организаторы сдались и уступили публике. Скандал также разгорелся вокруг победительницы Евровидения-2004, украинской певицы Русланы. Организаторам пришлось оправдываться за то, что они не пригласили артистку в Ливерпуль. Позже стало известно, что она все-таки появится на арене, но как гостья. Одной из фавориток конкурса называют шведскую певицу Loreen, однако и ее не обошел скандал. Песню "Tattoo", которую она исполнила на фестивале, обвинили в плагиате сразу двух композиций: "The winner takes it all" группы ABBA и "В плену" украинской артистки Мики Ньютон. Сама знаменитость не отреагировала на слова в свой адрес. Позже Мика Ньютон вышла на связь и заявила, что не хочет провоцировать драму вокруг Loreen. Она также пожелала конкурсантке победы. Минимальное число участников: страны, которые отказались от поездки на ЕвровидениеВ этом году в Евровидении приняло участие минимальное количество стран с 2014-го. На конкурс не поехали музыканты из Болгарии, Черногории, Словакии, Северной Македонии, Монако, Боснии и Герцеговины, Люксембурга, Андорры. По данным СМИ, причиной послужили финансовые трудности. Казахстан, Косово и Лихтенштейн планировали поучаствовать в конкурсе, но так и не появились. Во втором полуфинале перед зрителями и членами жюри выступят участники из десяти стран.
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россия, ливерпуль, украина, евровидение, великобритания, знаменитости
Шоубиз, Россия, Ливерпуль, Украина, Евровидение, Великобритания, Знаменитости
Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России?

Странные номера и новая система голосования: как проходит Евровидение без России?

© AP Photo / Martin MeissnerПаша Парфени из Молдавии выступает во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Ливерпуле
Паша Парфени из Молдавии выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Читать ria.ru в
Ежегодный конкурс эстрадной песни Евровидение-2023 стартовал в Ливерпуле. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го числа. Имя победителя объявят 13 мая. Россия в шоу не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших участниц, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине. О том, как проводится конкурс без нас, — в материале РИА Новости.

Мужчины в розовых пальто и трусах: странные участники Евровидения-2023

В первом полуфинале зрителям запомнилась хорватская группа Let 3, участники которой устроили полную вакханалию, выйдя на сцену в юбках и с ярким макияжем. В таком виде хорваты исполнили "Mama ŠČ!" на родном языке. В конце номера они разделись, оставшись в майках и трусах, чем вызвали неоднозначную реакцию в Сети, но в финал тем не менее прошли.
© AFP 2023 / PAUL ELLISВыступление группы Let 3 из Хорватии во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2023" в Ливерпуле
Выступление группы Let 3 из Хорватии во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2023 в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
Выступление группы Let 3 из Хорватии во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2023" в Ливерпуле
Эпатировали публику и участники немецкой группы Lord of the Lost. Вокалист коллектива не только разрисовал глаза, но и примерил латексный красный обтягивающий костюм.
© Eurovision Song Contest/YouTubeКадр видео "Cha Cha Cha" (Käärijä)
Кадр видео Käärijä - Cha Cha Cha
© Eurovision Song Contest/YouTube
Кадр видео "Cha Cha Cha" (Käärijä)
Певец Käärijä из Финляндии, спевший композицию "Cha Cha Cha", покатался по сцене на своих танцорах. Для выступления он выбрал кофту кислотного цвета, состоящую из одних рукавов.

Скандал: поклонники Евровидения против новой системы объявления результатов

© AP Photo / Martin MeissnerЗрители во время конкурса Евровидение-2023
Зрители во время конкурса Евровидение-2023 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Зрители во время конкурса Евровидение-2023
По данным СМИ, поклонники Евровидения устроили скандал из-за новой системы объявления результатов всем участникам на сцене. Зрители активно требовали не приглашать музыкантов во время оглашения баллов, чтобы не травмировать их психологически. За несколько часов до начала шоу организаторы сдались и уступили публике.
Скандал также разгорелся вокруг победительницы Евровидения-2004, украинской певицы Русланы. Организаторам пришлось оправдываться за то, что они не пригласили артистку в Ливерпуль. Позже стало известно, что она все-таки появится на арене, но как гостья.
© AP Photo / Martin MeissnerПевица Лорин из Швеции выступает во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Ливерпуле
Певица Лорин из Швеции выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Певица Лорин из Швеции выступает во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Ливерпуле
Одной из фавориток конкурса называют шведскую певицу Loreen, однако и ее не обошел скандал. Песню "Tattoo", которую она исполнила на фестивале, обвинили в плагиате сразу двух композиций: "The winner takes it all" группы ABBA и "В плену" украинской артистки Мики Ньютон. Сама знаменитость не отреагировала на слова в свой адрес.
Позже Мика Ньютон вышла на связь и заявила, что не хочет провоцировать драму вокруг Loreen. Она также пожелала конкурсантке победы.

Минимальное число участников: страны, которые отказались от поездки на Евровидение

© AP Photo / Jon SuperСимволика песенного конкурса Евровидение-2023 на входе в концертный зал Сент-Джордж-холла в Ливерпуле, Великобритания
Символика песенного конкурса Евровидение-2023 на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Jon Super
Символика песенного конкурса Евровидение-2023 на входе в концертный зал Сент-Джордж-холла в Ливерпуле, Великобритания
В этом году в Евровидении приняло участие минимальное количество стран с 2014-го. На конкурс не поехали музыканты из Болгарии, Черногории, Словакии, Северной Македонии, Монако, Боснии и Герцеговины, Люксембурга, Андорры. По данным СМИ, причиной послужили финансовые трудности.
Казахстан, Косово и Лихтенштейн планировали поучаствовать в конкурсе, но так и не появились.
Во втором полуфинале перед зрителями и членами жюри выступят участники из десяти стран.
 
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