https://ria.ru/20230510/egipet-1870728459.html

Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта

Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта - РИА Новости, 10.05.2023

Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта

Четыре древних артефакта, незаконно вывезенные в Италию, возвращены в Египет, сообщает Egypt Today. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:01

2023-05-10T11:01

2023-05-10T11:01

туризм

египет

италия

берлин (город)

британский музей

новости - туризм

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре древних артефакта, незаконно вывезенные в Италию, возвращены в Египет, сообщает Egypt Today.Среди предметов, в частности, часть крышки саркофага из древесины, внутри которого находятся иероглифические знаки эпохи Позднего царства. Еще — небольшой керамический сосуд в форме вазы, два маленьких куска из глины, представляющих верхнюю часть женской фигуры, и статуэтка джед (один из символов древнеегипетской религии). После реставрации их можно будет увидеть в Египетском музее.Министерство туризма и древностей получило артефакты в генеральном секретариате египетского МИД. Ранее они были доставлены в посольство Египта в Италии после того, как был установлен факт их незаконного вывоза.В последние годы власти предпринимают активные усилия по возвращению в страну незаконно вывезенных в эпоху колониализма древних ценностей.В числе наиболее ценных памятников, на возвращении которых настаивают египетские чиновники, значатся статуэтка Нефертити, хранящаяся в Берлине, и знаменитый Розеттский камень, выставленный в Британском музее.

https://ria.ru/20230505/egipet-1870033169.html

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италия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

египет, италия, берлин (город), британский музей, новости - туризм