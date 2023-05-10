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Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
11:01 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/egipet-1870728459.html
Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта
Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта - РИА Новости, 10.05.2023
Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта
Четыре древних артефакта, незаконно вывезенные в Италию, возвращены в Египет, сообщает Egypt Today. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:01
2023-05-10T11:01
туризм
египет
италия
берлин (город)
британский музей
новости - туризм
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре древних артефакта, незаконно вывезенные в Италию, возвращены в Египет, сообщает Egypt Today.Среди предметов, в частности, часть крышки саркофага из древесины, внутри которого находятся иероглифические знаки эпохи Позднего царства. Еще — небольшой керамический сосуд в форме вазы, два маленьких куска из глины, представляющих верхнюю часть женской фигуры, и статуэтка джед (один из символов древнеегипетской религии). После реставрации их можно будет увидеть в Египетском музее.Министерство туризма и древностей получило артефакты в генеральном секретариате египетского МИД. Ранее они были доставлены в посольство Египта в Италии после того, как был установлен факт их незаконного вывоза.В последние годы власти предпринимают активные усилия по возвращению в страну незаконно вывезенных в эпоху колониализма древних ценностей.В числе наиболее ценных памятников, на возвращении которых настаивают египетские чиновники, значатся статуэтка Нефертити, хранящаяся в Берлине, и знаменитый Розеттский камень, выставленный в Британском музее.
https://ria.ru/20230505/egipet-1870033169.html
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египет, италия, берлин (город), британский музей, новости - туризм
Туризм, Египет, Италия, Берлин (город), Британский музей, Новости - Туризм
Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта

Egypt Today: власти Египта вернули из Италии четыре незаконно вывезенных ценных артефакта

© РИА Новости / Ксения Никольская | Перейти в медиабанкЗал Каирского египетского музея
Зал Каирского египетского музея - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Ксения Никольская
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре древних артефакта, незаконно вывезенные в Италию, возвращены в Египет, сообщает Egypt Today.
Среди предметов, в частности, часть крышки саркофага из древесины, внутри которого находятся иероглифические знаки эпохи Позднего царства. Еще — небольшой керамический сосуд в форме вазы, два маленьких куска из глины, представляющих верхнюю часть женской фигуры, и статуэтка джед (один из символов древнеегипетской религии).
После реставрации их можно будет увидеть в Египетском музее.
Министерство туризма и древностей получило артефакты в генеральном секретариате египетского МИД. Ранее они были доставлены в посольство Египта в Италии после того, как был установлен факт их незаконного вывоза.
В последние годы власти предпринимают активные усилия по возвращению в страну незаконно вывезенных в эпоху колониализма древних ценностей.
В числе наиболее ценных памятников, на возвращении которых настаивают египетские чиновники, значатся статуэтка Нефертити, хранящаяся в Берлине, и знаменитый Розеттский камень, выставленный в Британском музее.
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