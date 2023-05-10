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Серийный выпуск диагностического медоборудования запустят в Дубне
Серийный выпуск диагностического медоборудования запустят в Дубне - РИА Новости, 10.05.2023
Серийный выпуск диагностического медоборудования запустят в Дубне
Серийный выпуск оборудования для медицинской диагностики запустят на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:15
2023-05-10T11:15
2023-05-10T11:15
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Серийный выпуск оборудования для медицинской диагностики запустят на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности региона."К концу 2023 резидент ОЭЗ "Дубна" "ВестМедГрупп" планирует вывести на рынок широкий ассортимент диагностического оборудования, что станет серьезным вкладом в решение задач импортозамещения в медицинском сегменте", – рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Кроме того, она добавила, что в ближайшее время компания начнет серийный выпуск оборудования для систем медицинского газоснабжения, в том числе генераторов кислорода и вакуумных и компрессорных станций"Взяв курс на импортозамещение, компания реализует проект по расширению имеющихся производственных площадей, сейчас на территории ОЭЗ она завершает строительство первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 7 тысяч квадратных метров", - добавила Зиновьева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дубна, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Дубна, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости
. Серийный выпуск оборудования для медицинской диагностики запустят на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна в Подмосковье,
сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
"К концу 2023 резидент ОЭЗ "Дубна" "ВестМедГрупп" планирует вывести на рынок широкий ассортимент диагностического оборудования, что станет серьезным вкладом в решение задач импортозамещения в медицинском сегменте", – рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.
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Кроме того, она добавила, что в ближайшее время компания начнет серийный выпуск оборудования для систем медицинского газоснабжения, в том числе генераторов кислорода и вакуумных и компрессорных станций
"Взяв курс на импортозамещение, компания реализует проект по расширению имеющихся производственных площадей, сейчас на территории ОЭЗ она завершает строительство первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 7 тысяч квадратных метров", - добавила Зиновьева.