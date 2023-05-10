https://ria.ru/20230510/dubna-1870738980.html

Серийный выпуск диагностического медоборудования запустят в Дубне

Серийный выпуск диагностического медоборудования запустят в Дубне - РИА Новости, 10.05.2023

Серийный выпуск диагностического медоборудования запустят в Дубне

Серийный выпуск оборудования для медицинской диагностики запустят на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:15

2023-05-10T11:15

2023-05-10T11:15

новости подмосковья

дубна

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Серийный выпуск оборудования для медицинской диагностики запустят на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности региона."К концу 2023 резидент ОЭЗ "Дубна" "ВестМедГрупп" планирует вывести на рынок широкий ассортимент диагностического оборудования, что станет серьезным вкладом в решение задач импортозамещения в медицинском сегменте", – рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Кроме того, она добавила, что в ближайшее время компания начнет серийный выпуск оборудования для систем медицинского газоснабжения, в том числе генераторов кислорода и вакуумных и компрессорных станций"Взяв курс на импортозамещение, компания реализует проект по расширению имеющихся производственных площадей, сейчас на территории ОЭЗ она завершает строительство первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 7 тысяч квадратных метров", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722824.html

дубна

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

дубна, московская область (подмосковье)