https://ria.ru/20230510/dtp-1870902866.html
В ДТП под Тулой погиб один человек
В ДТП под Тулой погиб один человек - РИА Новости, 10.05.2023
В ДТП под Тулой погиб один человек
Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на трассе "Крым" в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:47
2023-05-10T20:47
2023-05-10T21:23
тульская область
происшествия
щекинский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на трассе "Крым" в Тульской области, сообщило УМВД по региону. По данным полиции, в 18.57 (совпадает с мск) на 220 километре автодороги М-2 "Крым" в районе деревни Карамышево Щёкинского района Тульской области произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. "По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина 2000 года рождения - водитель одного из транспортных средств, восемь человек, среди которых двое детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - информирует УМВД. Сообщается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают над ликвидацией последствий аварии, а также выясняют все обстоятельства и причину случившегося.В УМВД по региону сообщили журналистам, что движение на трассе в районе ДТП затруднено, но пробки нет.Прокуратура Тульской области информирует, что начала проверку по факту ДТП. "Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация дорожного движения на участке автодороги также находятся на контроле в прокуратуре города. Кроме этого, прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по надлежащему содержанию дорожного полотна", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20230509/mototsiklist-1870664809.html
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тульская область, происшествия, щекинский район
Тульская область, Происшествия, Щекинский район
В ДТП под Тулой погиб один человек
В Тульской области в ДТП с участием пяти автомобилей погиб один человек, восемь пострадали
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на трассе "Крым" в Тульской области, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, в 18.57 (совпадает с мск) на 220 километре автодороги М-2 "Крым" в районе деревни Карамышево Щёкинского района
Тульской области произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей.
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"По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина 2000 года рождения - водитель одного из транспортных средств, восемь человек, среди которых двое детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - информирует УМВД.
Сообщается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают над ликвидацией последствий аварии, а также выясняют все обстоятельства и причину случившегося.
В УМВД по региону сообщили журналистам, что движение на трассе в районе ДТП затруднено, но пробки нет.
Прокуратура Тульской области информирует, что начала проверку по факту ДТП. "Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация дорожного движения на участке автодороги также находятся на контроле в прокуратуре города. Кроме этого, прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по надлежащему содержанию дорожного полотна", - сообщает надзорное ведомство.
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